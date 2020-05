Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelan los posibles nombres para su bebé

Aunque todavía no lo han confirmado, lo cierto es que todos sus seguidores están a la expectativa del nombre. Foto / Alerta Bogotá

Un emotivo video dio a conocer finalmente el sexo del bebé que están esperando Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: será un niño.

Los amigos más cercanos y fieles seguidores de la pareja se mostraron muy emocionados por el nuevo miembro de su familia e inundaron el clip de cientos de comentarios positivos por la llegada del bebé.

Posteriormente de haber dado a conocer la feliz noticia, Luisa Fernanda hizo una transmisión en vivo donde respondió algunas preguntas relacionadas con su embarazo, entre ellas el nombre que quisieran ponerle a su bebé.

Te puede interesar: Camilo Echeverry revela fotos inéditas de Evaluna Montaner

“Como les digo, yo tenía muchos nombres de niñas, pero ahorita pues de niño, a mí me gusta (...) Máximo, Máximo así tal cual, no Máxi, no Maximiliano, no, Máximo y el otro que me gusta mucho es Antonio”, comenzó respondiendo la instagramer.

Posteriormente, a su video en vivo se unió una de sus grandes amigas, Marilyn Oquendo, quien participó en el reality de Nuestra Tele, Reto 4 Elementos.

La instagramer y también cantante contribuyó con algunos nombres, entre ellos Franco, razón por la cual Luisa Fernanda decidió añadir a su conversación a Pipe, quien dio a conocer más nombres:

“Franco, Máximo, Benjamín, Luciano, hay varios, Antonio, Antonio es nombre de pura telenovela mexicana”, expresó el cantante.

También puedes ver: Lizbeth Rodríguez ataca a Juan Pantoja: “¡Está actuando!”

Aunque todavía no lo han confirmado, lo cierto es que todos sus seguidores están a la expectativa del nombre que llevará el pequeño, quien se espera que nazca a finales de octubre o a principios de noviembre.