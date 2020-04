Lizbeth Rodríguez y Juan Pantoja revelan los motivos de su pelea (video)

Tras ventilarse la supuesta infidelidad, Lizbeth estuvo más activa que nunca en Twitter. Foto / Perú21

Hace unos días el escándalo estalló en Twitter: una supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza fue ventilada por Lizbeth Rodríguez, y los tres youtubers se involucraron en un intenso cruce de comentarios que terminó con la publicación de algunos videos privados.

Transcurridas las horas más duras de la gresca por redes sociales, fue la ex “Chica Badabun” y Juan de Dios Pantoja, quienes se sinceraron para explicar sus motivos y los estragos tras destapar el supuesto romance con el fotógrafo Kevin Achutegui.

En entrevista con el programa Hoy, Lizbeth mencionó que impulsó el hashtag #KevinPanini, en referencia a Karla Panini y el escándalo de “Las Lavanderas”, porque había sufrido agresiones de diversas personas a través de redes sociales.

“Ya tenían varios videos como burlándose de mí, haciendo comentarios... yo no había dicho nada”, confesó Rodríguez sobre su razón para ventilar la supuesta infidelidad de Juan a Kimberly con Achutegui.

La ex conductora de Exponiendo Infieles mencionó que hasta ahora no ha hablado con Loaiza, pero le inquiera su estado emocional: “Yo no la he visto, no he hablado con ella, todo ha sido por dos o tres tuits que puso, pero la verdad yo creo que es Pantoja quien está manipulando sus redes. Ojalá que esté bien, independientemente de si lo va a perdonar o no, pero sí me preocupa... porque hay antecedentes de que Pantoja es una persona controladora, manipuladora y que trata mal a las mujeres”.

El programa matutino de Televisa también contactó a Juan de Dios Pantoja, quien aseguró que este escándalo afectó todo a su alrededor.

“Mi relación está vez resultó muy afectada, esto fue un problema que afectó fuertemente a mi familia; pero qué puedo hacer, es algo que ya pasó, no lo puedo borrar y espero que se normalicé lo más rápido posible”, declaró.

“En cuanto a mi carrera, sinceramente, también creo que resultó afectada, porque no me siento igual, siento una incomodidad”, precisó.

Además, el intérprete de Amándote se refirió a los videos privados que fueron publicados en redes sociales: “No es fácil saber que en este momento millones de personas tienen partes íntimas de mí en sus celulares, pero espero lograr controlar esa incomodidad y seguir adelante. Yo creo que en estos momentos me siento así porque es muy reciente, pero el tiempo lo dirá todo”.

Volvió a negar sus especulaciones sobre su orientación sexual, pero sostiene que él tiene muy claros sus gustos físicos.

Tras ventilarse la supuesta infidelidad, Lizbeth estuvo más activa que nunca en Twitter para no dejar ningún cabo suelto a este romance y respondió: “¡También tengo para ti Álex, mejor ni le muevas! #KevinPanini ¡Todos sabemos que estás ahí porque te conviene! ¡Eres hipócrita y convenenciero! ¡Ni tú mamá te quiere! Mejor cuenta como arremedaban y se burlaban de Kim mientras estábamos en Bada...”.

También le pidió a Kimberly Loaiza que le revisara el celular a Juan de Dios Pantoja, pues con eso podría comprobar todo lo que hasta ahora se ha ventilado y remató sus mensaje con las conocidas frases “¡Mujeres unidas, jamás serán vencidas! ¡Amiga, date cuenta! ¡Si te engaña no te ama!”.

La youtuber tampoco se quedó callada y le dedicó algunos comentarios a su ex compañera. “La gente falsa mucho habla, poco comprueba” y horas después escribió “Qué triste usar el movimiento de la mujer, PARA MENTIR”.

Conforme avanzan los días, varias personalidades han ofrecido su opinión sobre este tema. La última en sumarse fue Mujer Luna Bella, la pornstar más buscada por los mexicanos en PornHub, quien se dirigió en Twitter a Kimberly Loaiza: “Niña, sé lo que hay detrás de tu máscara de mamá feliz, sé que eres sumisa y una mujer maltratada psicológicamente, verbalmente y yo creo que hasta físicamente. Ojalá pronto abras los ojos y te des cuenta de cómo has sido manipulada”.