¿Paulina Goto y Natalia Téllez se van a casar?

Las actrices Paulina Goto y Natalia Téllez desataron comentarios en redes sociales gracias a una foto de una petición de boda.

Para acompañar el estreno de la película Veinteañera, Divorciada y Fantástica, en la que ambas actuaron, Goto publicó hace unos días en Instagram una peculiar imagen en la que aparecía arrodillada frente a Natalia.

Ambas portaron vestidos blancos y se apreciaba cómo Paulina le colocaba un anillo en la mano a Natalia.

“Así que esto pasó”, escribió Paulina para explicar la imagen. “@natalia_tellez y yo tenemos un anuncio! Jajaja! No se pierdan el video que acabo de subir a mi canal de YouTube de la premier de @veinteaneradivorciada”.

La actriz pidió a sus seguidores que no se perdieran el estreno de la película y le compartieran fotos de sus boletos o de ellos junto al póster.

Su publicación ya recibió más de 100,000 “me gusta” y cientos de comentarios, entre los que destacó el de Natalia Téllez, quien escribió “dije que sí”.

Natalia compartió la misma imagen en su Instagram y de nueva cuenta escribió que aceptaba la propuesta.

De hecho, la publicación de Téllez recibió más de 130,000 "me gusta" y más de 500 comentarios.

Como Natalia no explicó que la imagen tenía que ver con la película, algunos de sus seguidores se mostraron sorprendidos, pues pensaban que las actrices estaban revelando un romance gay.

Pero gracias al mensaje de Goto se supo que todo estaba relacionado con su reciente película, en la que también participó Vadhir Derbez.

La semana pasada Natalia acudió al programa "Hoy" para hablar de la película y del personaje que interpretó.

“Mi personaje es Tábata, es un personaje que de verdad me emociona mucho mostrarles porque además todavía estaba aquí, estaba hablando de la cocina y todo llena de tatuajes… Qué mujer tan extraña, y era justamente por Tábata... Ella es una tatuadora, ella es pintora y representa en la película como una mujer de alma libre... Es una comedia romántica, pero tiene un mensaje que es muy poderoso de las mujeres actuales, de las mujeres poderosas y que creo que en este momento es muy importante hablar del tema”.

Téllez, quien formó parte de Hoy hasta el año pasado, reconoció que fue complicado tomar la decisión de abandonar ese proyecto para dedicarse al cine.

“El año pasado que yo estaba en un programa en la mañana, (que) es súper masivo, es súper visto, cuando yo dije ‘me quiero ir a hacer otras cosas, y en esas cosas está también conectar con quien soy, mucha gente decía: ‘pero es que el cuadro, es que el cuadro’”.

Según información de Publímetro, Téllez -quien también forma parte del programa Netas Divinas- desea combinar la tv, el teatro y el cine.

“Intento hacer cosas diferentes y tomar los proyectos que están llegando, eso me emociona. Para mí era un sueño entrar a Hoy, para mí es un sueño hacer películas y series. Tengo un trabajo loco, no me imagino mi vida ni mi carrera sin buscar o esforzarse. Da miedo hacer cine, porque nunca lo había hecho pero está padre. Estoy dispuesta a tener una colección de momentos y retos personales para alcanzar el éxito”.

Además de su reciente trabajo en Veinteañera, Téllez también actuó en la película En las buenas y en las malas, de próximo estreno y en abril tiene planeada la filmación de otra cinta, la tercera en su carrera, en la que también estará Paulina Dávila. En televisión, Téllez trabajará en la serie Los Ninis.