Foto: Niñez disfruta de mucha alegría y diversión en La Concordia, Jinotega/TN8

Niños, niñas y jóvenes disfrutaron de la alegría de vivir en paz con una tarde llena de alegría y diversión con el show del payaso Chimbombin y a su vez montando los juegos mecánicos gratuitos en el municipio La Concordia, departamento de Jinotega.

Aminta López, alcaldesa de dicho municipio, expresó: "Esto es parte de la restitución de derecho que promueve nuestro buen Gobierno del Frente Sandinista que dirige nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Hoy como podemos ver, cientos de familias concordianas se han congregado masivamente en esta plaza de ferias donde los mimados del hogar vienen a disfrutar del show de payasos y los juegos mecánicos totalmente gratuitos, un total de mil tickets entregamos a los niños para subirse a los distintos juegos".

"Esta bonita y recreativa actividad que estamos desarrollando es parte del programa de actividades de nuestras fiestas patronales en conmemoración a nuestra señora de Lourdes; fiestas en la que le llevamos mucha alegría a todas las familias a los largo de 20 días de algarabía", concluyó López.

Alcides Úbeda, padre de familia, manifestó: "Esta ha sido una bonita actividad muy recreativa para la diversión de nuestros hijos e hijas, los he montado en los distintos juegos mecánicos, me parece muy bueno ya que nos alegramos en familia en un espacio sano".

Recreacción sana

Por su parte la joven Raquel Rivera, dijo: "Me he divertido mucho con todas mis amigas toda esta tarde, subiendo a la rueda de la fortuna, me parece que ha sido una actividad muy buena para nosotros los jóvenes y la niñez, y agradecida con nuestro buen Gobierno que hace posible estos espacios de recreación, para que nosotros nos alegremos".

Las autoridades y familias del municipio La Concordia, han catalogado las fiestas patronales en honor a nuestra señora de Lourdes de exitosas; así mismo durante los próximos días, se estarán realizando diversas actividades en pro de la sana recreación de las familias de La Concordia.