Entregan más de 40 títulos de propiedad en zona rural de Río Blanco

Foto: Entrega de títulos de propiedad en Río Blanco / TN8

A través de la Procuraduría General de la República, el Gobierno Sandinista hace realidad los sueños de muchas familias nicaragüenses restituyéndoles su derecho a contar con su terreno y casa legal, al entregarles sus títulos de propiedad totalmente gratis.

Este miércoles 10 de febrero continuó la jornada de entrega de títulos en el marco de las festividades de Febrero Victorioso, entregando más de 40 títulos de propiedad en Río Blanco.

Los títulos fueron entregados directamente a los beneficiarios por personal de la Procuraduría General de la República en la comunidad San Andrés de Boboque.

“Esperamos entregar esta semana más de 200 títulos a igual cantidad de protagonistas y en toda la jornada que corresponde en febrero", explresó el analista de la Procuraduría General de la República de Matagalpa.

Las familias beneficiadas primero le dieron gracias a Dios y después al comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, por llevarle este beneficio hasta su casa y gratis.

Seguridad jurídica

Carlos Estrada después de recibir su título dijo: “Esto es maravilloso, es algo que nuestro presidente Daniel y gracias a él y a la compañera Rosario nos habían prometido y ahora nos están cumpliendo”.

"Queremos aprovechar para invitar a todas aquellas personas, a todos aquellos ciudadanos que no tienen todavía su solvencia, o que no han hecho ningún trámite, o que no les hemos extendido la escritura de su propiedad, que se acerquen a nuestras oficinas, Intendencia de la Propiedad, Procuraduría General de la Republica", aseguró el procurador Gonzalo Aráuz, de Matagalpa.

"Todos los trámites están completamente gratuitos. Tanto la documentación que está a cargo de los abogados, notarios; así como el trabajo técnico que realizan los topógrafos, los ingenieros, todo va por cuenta del Gobierno totalmente gratuitos. Así que les invitamos que se acerquen a nuestras oficinas para poderles ayudar a la agilización de la legalización de la propiedad”, concluyó el funcionario.