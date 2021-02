MINSA desarrolla feria de salud en barrios y comunidades de Bilwi

Foto: Feria de salud en Bilwi / TN8

Más personas acceden de forma gratuita al sistema de salud público en la ciudad de Bilwi, eso se vio este viernes con familias del barrio Peter Ferrera de Bilwi que recibieron atención de forma gratuita en la feria de salud que desarrolla el MINSA.

La clínica móvil acompaña la feria y la atención es integral ya que se desarrollan consultas generales, odontología, medicina familiar, Papanicolaou, ultrasonidos y otras especialidades.

El acceso a la salud en Nicaragua es gratuito, tanto que el personal de salud visita a las familias casa a casa con el fin de garantizar su bienestar.

Las especialidades que ofertan tienen costos elevados en las clínicas privadas, que en muchas ocasiones las familias no pueden costear, sin embargo, en el sistema de salud público todo es gratuito.

Atención integral

La doctora Marilú Rodríguez responsable de la feria dio que “sabemos que muchas veces las personas no acuden a los centros de salud ni a los puestos por que en casa hay mucho trabajo, principalmente las amas de casas, es por eso que hoy estamos aquí trayendo salud materno infantil para las mujeres embarazadas, para los niños, para los ancianos con las enfermedades crónicas”.

Por su parte Magdalena Doblón, habitante del barrio Peter Ferrera, considera que la gestión de este Gobierno ha sido la mejor en muchos años. “Yo soy una persona con enfermedades crónicas que se me dificulta mucho asistir a un centro de salud y cuando vienen las ferias me entienden muy bien y me dan mis medicamentos, esto jamás lo había visto con ningún otro gobierno".

Las familias de este barrio aplauden al sistema de salud nicaragüense ya que acerca las atenciones a los pacientes crónicos y ancianos, que no pueden movilizarse fácilmente a los centros de salud.

Esta feria de salud se realiza de forma continua en los barrios y comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.