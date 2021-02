Llamas envuelven una vivienda en Estelí y la dejan en cenizas

Foto: Fuerte incendio en una casa de Estelí / TN8

En horas de la mañana del viernes 5 de febrero, los Bomberos Unificados sofocaron un incendio que se registró en una vivienda de Estelí, dejando a la intemperie a una familia.

Las llamas eran incontrolables, pero los habitantes hicieron todo lo posible para sacar a dos menores de edad que estaban en el interior de la habitación donde se originó el siniestro.

“Para todos nosotros fue muy desesperante, lanzamos agua con baldes, mangueras, con todo lo que podíamos, pero el fuego estaba muy fuerte, se quemó todo en la vivienda vecina y se estaba propagando a las demás casas", manifestó María López, una de las afectadas

"No hallábamos qué hacer pero gracias a Dios los vecinos nos ayudaron. Tuve afectaciones pero no fueron tan graves y lo más importante es que no hay pérdidas humanas; lo material lo vamos a recuperar con esfuerzo y con la ayuda de nuestro Señor”, agregó López.

Daños materiales

El fuego dejo completamente en cenizas la vivienda de la propietaria Virginia Castillo, también afectaciones en el área de cocina, techo y cerco perimetral en otras dos casas, del barrio Oscar Gámez N°2 en la ciudad de Estelí.

“Rápidamente nos hicimos presente al lugar, las llamas estaban fuertes pero logramos controlar todo, se calcinó lo que había en el interior de una vivienda, pero tenemos que recalcar el buen trabajo que realizaron los habitantes en salvaguardar la vida de la familia afectada. Siempre recomendamos a la población que desconecten los electrodomésticos cuando salgan de casa”, dijo José Ramon Montano, comandante y jefe de a Dirección General de Bomberos en Estelí.

El trabajo técnico de los Bomberos Unificados en el lugar logró sofocar el incendio, pero lamentablemente los años de trabajo de una familia para poder tener sus enseres, se perdieron en segundos.