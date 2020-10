Programa Patio Saludable con gran éxito en la ciudad de Boaco

Foto: Exitoso Patio Saludable en Boaco / TN8

Doña María Luisa Martínez, habitante del barrio Jorge Smith en la ciudad de Boaco, cuenta con un exitoso Patio Saludable en un pequeño espacio, donde cultiva espinaca, guayabas, zacate limón, maracuyá plátanos, ruda, orégano, entre otras plantas frutales ornamentales y medicinales. Todo esto es gracias a las capacitaciones recibidas para aprovechar mejor la tierra de su hogar.

El Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar (MEFCCA), continúa impulsando este programa, el cual ha venido siendo de gran ayuda para las familias de Boaco, a las cuales les ha mejorado su calidad de vida y les ha dado claves para el éxito.

Uno de los objetivos principales de este programa implementado por el MEFCCA es que cada familia cultive en sus pequeños espacios de tierra, generar su propio alimento e, incluso, cosechar productos para comercializar.

"En mi patio a pesar que es pequeño yo siembro de todo un poquito para comer y regalarle a las personas por que tengo plantas medicinales y frutales. A mí siempre me ha gustado plantar y tener un bonito patio pero la gente del MEFCCA me invitaron a reuniones y capitaciones, y empecé a trabajar con ellos y por que me gustan los siembros, te enseñan cómo plantar, preparar la tierra y me regalan las plantas para que yo tenga de varias especies en mi patio", agregó Doña Luisa Martínez, propietaria de este bonito patio.

Foto: Exitoso Patio Saludable en Boaco / TN8

Este programa de Patio Saludable se implementa con el objetivo de mejorar la producción de alimentos sanos en espacios reducidos, con el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar para cosechar variedades de especies para el mejoramiento de la economía en la familia, en la siembra y cosecha de productos para el consumo y comercializar y muchas veces comparte de estos productos con sus vecinos, amigos y familiares y pone en práctica su amor a la madre tierra, al cultivar en materiales reciclables como baldes viejos, tarros, botellas y ollas.