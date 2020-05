MARENA instala eco fogones en hogares de la Isla Zapatera

Foto: Eco fogón que fue donado por parte de Taiwán para familias de la Isla Zapatera / TN8

En la continuidad de la restitución de derechos de las familias nicaragüenses, el Gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, MARENA, realizó este viernes la entrega de 101 eco fogones a familias de la Isla Zapatera.

Fueron cuatro las comunidades protagonistas de este proyecto ejecutado en el Parque Nacional Archipiélago de la Isla Zapatera, obra que contó con una inversión de más de 50 mil dólares y que tuvo el apoyo de la República de China-Taiwán.

Lee también: Paquetes solidarios llegan a familias que lo necesitan en Granada

Foto: Acto de entrega de eco fogones que fueron donados por parte de Taiwán para familias de la Isla Zapatera / TN8

“Son familias natas del lugar que tradicionalmente cocinan en leña. con el eco fogón tendrán una mayor eficiencia en su cocina y le darán un respiro al bosque por un consumo menor de leña, además de que permite cero contaminaciones de humo para la familia”, dijo Javier Gutiérrez, viceministro del MARENA.

Amigable con el medio ambiente

El eco fogón consiste en la construcción de una cocina que reemplace la cocina tradicional, consiste en una estructura que produzca una gran cantidad de calor con poca leña y que el humo salga por una chimenea.

“Yo me siento muy alegre gracias a mi Dios y al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Ya dejaré de respirar todo el humo que salía de mi antigua cocina. Antes me lloraban los ojos de tanto humo y ahora no, aparte de que utilizo poca leña para cocinar”, dijo Doña Rosa Esperanza Mora.

Foto: Eco fogón que fue donado por parte de Taiwán para familias de la Isla Zapatera / TN8

El cuido y protección de los recursos naturales es un trabajo continuo de MARENA por lo que promover estos proyectos evitan el despale indiscriminado de los bosques y conllevan grandes beneficios para las familias de la zona.

“Esto es un gran beneficio, gracias a Dios se acordaron de nosotros en este lugar tan alejado, yo no podría haber construido esa cocina, pero gracias a Dios ya la tenemos”, dijo Zobeyda del Carmen Nicaragua.

En esta zona del país el Gobierno sandinista ha ejecutado proyectos de agua, energía solar, centros de estudio y ahora eco fogones, proyectos que promuevan la preservación del medio ambiente y el bienestar de la población.