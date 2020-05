En caso de que algo le pase, Danna García da instrucciones a su familia

Danna García agregó que esta batalla no sólo le está dejando secuelas físicas, sino también emocionales / La FM

Algunos días antes de que Danna García anunciara que tiene Covid-19 por tercera ocasión, le confesó a 'Univision' que ya había dejado instrucciones de qué hacer con su hijo en caso de que algo le pasara.



“Cuando a mí me dio la primera vez alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi hijo, quién se encargara de mi hijo, cómo se encargaran, cuál era mi voluntad”, dijo la protagonista de ‘Un gancho al corazón’.





Sin embargo, la actriz no quiso ahondar en detalles, porque dijo que era algo muy difícil. No perdió el ánimo y prefirió mantenerse positiva y hablar de la vida y no de la muerte.



Agregó que esta batalla no sólo le está dejando secuelas físicas, sino también emocionales, porque lleva dos meses separadas de su familia, ahorita vive un momento de rechazo de parte de su pequeño.

“Mi hijo ha pasado por todas las etapas. Para los niños esto es durísimo, en un principio lloraba cuando me veía, entonces no me lo podían enseñar… Después empezó en la etapa de ‘Mamá no’, que no le pongan a mamá, que no la quiere ver, está enojado conmigo”, compartió a través de sus redes sociales.

La actriz de origen colombiano, residente en México está pensando incluso en mudarse del país, ya que este año no ha sido bueno para ella en cuestión de salud.



“Estamos entre un país y el otro y nuestra familia está regada… Sentimos que esto (de mi enfermedad) nos da la alarma de que la vida es muy corta. Queremos estar en un lugar donde mi hijo tenga raíces”, detalló para 'People en español'.