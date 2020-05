Realizan acto en Ocotal en saludo al Día de la Dignidad Nacional

Foto: Acto cultural y municipal en Ocotal por el Día de la Dignidad Nacional / TN8

Con un acto político-cultural celebraron pobladores en Ocotal la tarde de este lunes 4 de Mayo, el Día de la Dignidad Nacional.

“Una actividad centrada en compromiso con una patria linda y soberana. Aquí estamos esos hombres y mujeres que seguimos ese pensamiento vivo del General de Hombres y Mujeres Libres”, dijo Maxwell Urcuyo de la conducción política municipal en la ciudad cabecera de Nueva Segovia.

La alcaldesa de la ciudad, Xiomara Tercero, expresó que “hemos sido leales, traidores nunca y seguimos trabajando con conciencia, con fe y esperanza en defensa de la patria; este es un día de orgullo nacional de los y las nicaragüenses ejemplo de dignidad y que hoy más que nunca reconocemos el legado que nos dejó nuestro General Sandino, quien jamás se rindió, ni se vendió”.

Ayesa Valladares, secretaria política departamental en Nueva Segovia, recordó que fue un 4 de Mayo de 1927, cuando el General Augusto C. Sandino se negó a firmar el pacto Moncada-Stimson conocido como el “Pacto del Espino Negro”, declarando su resistencia a al imperialismo yanqui.

La dignidad de un pueblo no se discute

Agregó que celebrar este día es reconocer que Nicaragua es un pueblo pequeño, pero digno, y la dignidad de un pueblo no se discute. “El General Sandino tomó una gran decisión un 4 de mayo que significó el fin de un siglo de humillación, intentos de avasallar y de ponerle precio al pueblo nicaragüense”.

Enfatizó que Nicaragua es un pueblo digno que sigue dando la batalla, "y aunque nos quieran imponer sanciones no vamos a arrodillarnos ante el imperio porque no somos cobardes y aquí estamos defendiendo el decoro y la paz de nuestra patria. No vamos a permitir que extranjeros vengan a meter mano a Nicaragua y a decidir el rumbo de este país, porque el rumbo de este país lo deciden los nicaragüenses”, sentenció.

Máxima distinción a mujeres

Valladares aprovechó la ocasión para informar que la Asamblea Nacional aprobó la Ley creadora de la Orden Blanca Stella Aráuz Pineda, máxima distinción que concederá este poder del Estado a mujeres nacionales y extranjeras que se destaquen en la defensa y amor a la Patria, así como en la lucha en la defensa por las mujeres.

“Para nosotros es un reconocimiento porque somos mujeres dignas, valientes, que trabajamos todos los días por la paz y la dignidad de este país”, concluyó.