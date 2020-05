osario Murillo: "No hay corazón que tiemble en esta Nicaragua libre"

La vicepresidenta en este Día de la Dignidad Nacional, saludó a todo el pueblo de nicaragüenses. / Foto: 19 digital

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución de este lunes, destacó que Nicaragua es un país de fe, familia y comunidad; una Nicaragua libre porque es digna.

"Hoy 4 de mayo celebramos el Día de la Dignidad Nacional, todos los días son para la dignidad nacional fortalecida. Nuestra Nicaragua libre, es libre porque es digna, por eso con tanto orgullo y a todo pecho sabemos decir: Viva nuestra nicaragua libre, porque somos dignos y esa nicaragua es de todos porque todos la amamos", detalló Murillo.

#Nacionales | El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, participó este lunes en la Cumbre Virtual “Unidos contra la COVID-19”, convocada por Azerbaiyán en su condición de presidente del Movimiento de Países No Alineados. https://t.co/d5R10Ydgbf — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 4, 2020

Agregó que desde tempranas horas del día de hoy, han estado conectados a la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados, donde tuvieron presentes más de 30 países a nivel de jefes de Estados, primeros ministros, cancilleres (...) estuvo precedida por el presidente de la República de Azerbaiyán.

La vicepresidenta en este Día de la Dignidad Nacional, saludó a todo el pueblo de nicaragüenses.

¿Por qué se llama Día de la Dignidad Nacional?

Porque el 4 de mayo de 1927, nuestro general de mujeres y hombre libres Augusto C. Sandino, le declaró su valiente resistencia al imperio Yankee, denunciando ademas a los traidores y cobardes, esos indignos que a lo largo de la historia siempre se han arrodillado al imperio invasor.

"La dignidad no sabes de traiciones, ni de cobardías", destacó Murillo

Afirmó que en estos tiempos todavía Sandino sigue diciéndoles a todos los traidores y cobardes de Nicaragua "Yo no me vendo, ni me rindo, yo quiero Patria Libre o Morir".

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "somos grandes, somos dignos, no nos vendemos, ni nos rendimos" — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 4, 2020

"Hoy 4 de mayo los nicaragüenses somos formidables, somos dignos, somos libres y declaramos nuestro apoyo a la denuncia de Venezuela, que continua enfrentando la pandemia del odio y sigue venciendo al Yankee invasor", destacó Murillo.

Nuevo proyectos

La vicepresidenta indicó que esta mañana se empezó la construcción del nuevo hospital primario Bello Amanecer, en Quilalí, Nueva Segovia. "47 mil hermanos contarán con su derecho a la salud", dijo.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "Iniciamos a construir el hospital Bello Amanecer en Quilalí, Nueva Segovia" — TN8 Nicaragua (@canaltn8) May 4, 2020

Dos nuevos proyectos de rehabilitación a centros escolares en Río San Juan y Zelaya Central.

También una nueva unidad policial se inaugura en La Paz, Carazo y en Waslala.

"Siempre escuchamos la voz de Dios, que es lo único que necesitamos para seguir caminando en paz y bien, en esta Nicaragua de todos", expresó Murillo.

Jornada de Vacunación

Murillo detalló el informe de las jornadas de vacunación, al domingo 3 de mayo.

96.5% cumplimiento en todas las vacunas, 91% en vitaminas, 90% en desparasitantes, 11,285 puestos de vacunación y 14,900 trabajadores de la salud.

Datos epidemiológico

15% menos de dengue, 16% menos de malaria, 40% menos que el año pasado y 50% menos de influenza.

"En este mes de Mayo, el mes de la madres, como todos los años estaremos entregando 60 mil paquetes de alimentos, para las madres que han perdido a sus familias y a las que tienen hijos con discapacidad a partir del 11 de mayo", indicó Rosario

Para finalizar, Murillo dijo que "Nicaragua es un país fiel a Dios y es el quien nos guía todos los días a seguir adelante y no a rendirnos", adjuntó.