Aplican desinfección a vehículos taxi en la ciudad de Masaya

Foto: Brigadistas del MINSA aplican desinfección a vehículos taxi en Masaya / TN8

La labor de prevención ante el virus del COVID-19 continúa ejecutándose en el municipio Masaya, las jornadas de limpieza y desinfección son parte de estas y se han realizado en escuelas y mercados.

El servicio de transporte selectivo fue objeto de desinfección que se realizó este lunes en el malecón de esta ciudad a partir de la 1 de la tarde. El Ministerio de la Salud y la alcaldía municipal contemplan que sean desinfectados más de 1 mil 500 taxis.

"Está bien, lo importante que es más seguido mientras se termina esto. Muy, muy bien, yo por ejemplo estoy tomando medidas y yo por lo menos camino mi mascarilla, alcohol gel, mis toallas húmedas, ahí me estoy limpiando mis manos a cada rato, camino mi agua con cloro y ace (detergente) y me enjuago mis manos a cada rato. No hemos dejado de trabajar porque uno va al diario, el taxero, los comerciantes, el que trabaja ambulante, es diario; desde que comenzó esto hemos tomado las medidas", dijo Levy Tremiño.

Augusto César Aguirre, presidente de la cooperativa Don Bosco, mencionó: "Estamos valorando el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para poder atajar ese virus, siempre le decimos que tienen que tener cuidado con el pasajero que van a montar, si lo miran con síntomas de alguna enfermedad, resfríos, es mejor cuidarse".

Porfirio Castillo dijo: "Está muy bueno, excelente, ando mi mascarilla, alcohol gel, cuando llego, echo mi ropa en ace (detergente), me baño; son medidas que hemos tenido que adoptar para prevenir".

Desinfección en todos los sectores

El Ministerio de Salud recalcó que estas medidas preventivas se estarán llevando a más sectores en coordinación con las autoridades locales.

"Una de las acciones que hemos fortalecido además de las visitas casa a casa, sensibilizando a cada uno de los hogares nicaragüenses y de Masaya, pues ahora nosotros estamos cumpliendo con la desinfección al sector transportista que esta es la otra parte de la moneda, le toca al sector de taxis y se pretende desinfectar a más de 1 mil 500 transportistas de este sector que están en la planilla de la alcaldía", mencionó la epidemióloga Jenory Ticay.

"Estamos desarrollando una serie de acciones de prevención. La semana recién pasada estuvimos en la limpieza y desinfección del mercado municipal Ernesto Fernández. Tuvimos la participación de comerciantes, servidores públicos, hemos iniciado la desinfección del transporte selectivo. Vamos a continuar el proceso de desinfección de estos medios de transporte de mucho uso de la población", declaró Orlando Noguera, alcalde la ciudad.

También las autoridades locales dieron a conocer que en las instituciones se han instalado lavamanos, alcohol gel, para que la población que haga uso de diferentes servicios pueda utilizarlos.