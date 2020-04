Comunidad educativa en San Rafael del Sur celebran Día Mundial del Libro

Estudiantes de San Rafael del Sur promueven la lectura /TN8

Promoviendo la lectura desde temprana edad, reconociendo la insustituible contribución al desarrollo social y cultural, el Ministerio de Educación de San Rafael del Sur, este jueves celebró el Día Mundial del Libro y derecho de autor.

Con diferentes actividades educativas, recreativas niños y niñas de las diferentes modalidades escolares celebraron este día especial.

Ministerio de Educación promueve la lectura en estudiantes.

"Como docentes estamos enseñándoles a nuestros niños la importancia del libro y hoy que conmemoramos este día estamos fomentando a través del dibujo que ellos conozcan las partes que tiene un libro, también les hablamos a los padres que deben de poner a sus niños a practicar la lectura desde el hogar ya que esto les ayudará a desarrollar sus conocimientos", dijo Yelba Palacios, docente de primaria.

A través de cuentos y dramatizaciones, se anima a la niñez y a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura, rindiendo homenaje al libro y los autores.

Lee también: Carne de bovino, el café y el oro lideran las exportaciones en Nicaragua

Para la niña Génesis Hernandez, leer significa trasladarse a otro mundo, como lo explica ella.

"Me gusta leer mucho, porque aprendo más rápido lo que me enseña mi maestra, me gusta leer libros de cuentos porque me imagino que estoy en el lugar de la lectura y me divierto mucho", finalizó la niña.

Así mismo el niño Reyner Espinoza, de tercer grado de primaria, aduce que desde que aprendió a leer sus clases son más entretenidas y práctica en su hogar junto a sus padres, que le ayudan a fortalecer los conocimientos que le brindan los docentes.

Día Mundial del Libro

El hábito de la lectura fortalece las actitudes de escritura y habla, elevando la creatividad de cada persona.

"Es importante que desde niños empecemos a mostrarle imágenes coloridas y libros para que ellos (niños), vayan fortaleciendo sus habilidades en cuanto leer cada día mejor, obtienen mejores conocimientos al practicar la lectura diaria, ahora desde los primeros grados utilizamos temáticas entretenidas y creativas para que ellos tomen mayor interés a la hora de aprender las sílabas", destacó Yelba Palacios, docente de primaria.