Carne de bovino, el café y el oro lideran las exportaciones en Nicaragua

Las exportaciones en el primer trimestre en Nicaragua superaron los 1 mil 400 millones de dólares, eso significó un crecimiento del 10.4 por ciento en comparación al 2019.

Las zonas francas generaron 627 millones de dólares y las importaciones se situaron en 1 mil 685 millones de dólares, un aumento del 2.6 por ciento.

Los mercados que recibieron los productos nicaragüenses son Estados Unidos, Centroamérica, la Unión Europea, México y Taiwán.

Los rubros que repuntaron

La carne de bovino generó más de US$ 154 millones de dólares, con más de 33 millones de kilogramos, el café oro también rondó los US$ 154 millones de dólares con 52 millones de kilogramos y el oro creció en un 16.3 por ciento para totalizar los US$ 146 millones de dólares.

Empresarios optimistas

El buen ritmo de las exportaciones está en sintonía con la red de empresarios aglutinados en la Asociación de Promoción Al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI.

“Nuestras tierras son altamente productivas, el sector agropecuario no sea detenido, ha seguido trabajando y hemos recibido las cifras que relativamente son muy positiva y digo muy positivas en relación a la dinámica mundial y con afectación con la pandemia y todavía las consecuencia de la destrucción de nuestra economía por los hechos de abril del 2018", destacó Leonardo Zacarías, presidente de APRODESNI.

"Yo mencionaba algo, la posición del nicaragüense, del trabajador es bastante fuerte, arraigada y el tenemos esa riqueza, tenemos la tierra y eso nos da la fortaleza en el sentido de que la producción nacional no se detenido, estamos hablando producción de productos básicos, del arroz, los frijoles, la leche, de la ganadería se ha incrementado”, apuntó Zacarías.

Otros productos que destacaron, está el tabaco, que dejó divisas por el orden de los US$ 15 millones de dólares y el pescado que generó más de US$ 8 millones dólares.