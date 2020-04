Jóvenes con más oportunidades de estudiar en Estelí

Foto: Jóvenes participan en un encuentro para fomentar el estudio de carreras técnicas, una oportunidad para seguir profesionalizando a más personas en Estelí / TN8

En horas de la tarde del jueves 16 de abril, la Juventud Sandinista en Estelí realizó un encuentro con jóvenes, donde promocionaron las ofertas educativas para que puedan estudiar una carrera técnica gratuita.

Nunca es tarde para ser parte de los profesionales que están aportando a que Nicaragua siga creciendo en conocimientos académicos, a jóvenes del departamento de Estelí se les dará la oportunidad de cursar una carrera técnica de su preferencia y maestrías.

"Aquí estamos el Ministerio de la Juventud en acompañamiento de varios jóvenes del departamento de Estelí, realizando un encuentro en el que les estamos brindando ofertas educativas, como cursos de maestrías y posgrados, además de carreras técnicas y el diplomado en la carrera de inglés, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la juventud", mencionó Mario Soza, miembro del Ministerio de la Juventud en Estelí.

El Gobierno central está trabajando con la juventud que se encuentra en situaciones de riesgo, brindándoles el acompañamiento psicológico y así mismo los integran a las aulas de clases.

"Hay que aprovechar todas esas oportunidades que nos están brindando, porque esto no pasa todos los días y a los jóvenes les digo que es mejor estudiar, salir adelante, progresar y no encerrarse en un vicio que no te deja nada bueno, porque aparte de afectarte a vos afecta a tu familia”, comentó Jefferson Zelaya, participante del municipio Condega, Estelí.

Por su parte, Belkis Espinoza, dijo: "Es una buena oportunidad a través de la juventud para que nos integremos nuevamente a los estudios y no dediquemos nuestro tiempo a actividades que no se deben de hacer".

Algunos de los participantes ya culminaron sus estudios universitarios, pero han decidido continuar enriqueciendo sus conocimientos para encontrar mejores ofertas de empleo.