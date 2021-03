Foto: Fallece Yaphet Kotto famoso por interpretar al villano Kananga en James Bond/Referencia

Yaphet Kotto , un actor conocido por sus actuaciones en "Alien", la película de James Bond "Live and Let Die" y la serie de televisión "Homicide: Life on the Street", falleció, confirmó su agente Ryan Goldhar a Variety . Tenía 81 años.

La esposa de Kotto, Tessie Sinahon, publicó por primera vez sobre la muerte de Kotto en Facebook el lunes por la noche.

“Estoy entristecido y todavía conmocionado por el fallecimiento de mi esposo Yaphet durante 24 años. Murió anoche alrededor de las 10:30 pm hora de Filipinas ”, escribió sge. “… Interpretaste a un villano en algunas de tus películas, pero para mí eres un verdadero héroe y para mucha gente también. Un buen hombre, un buen padre, un buen marido y un ser humano decente, muy raro de encontrar. Uno de los mejores actores de Hollywood a Legend. Descansa en paz cariño, te extrañaré todos los días, mi mejor amigo, mi roca "

Dosis carismática de villanía elegante

Kotto nació en la ciudad de Nueva York el 15 de noviembre de 1939 y comenzó a estudiar actuación a los 16 años en el Actors Mobile Theatre Studio. A los 19, hizo su debut teatral profesional en "Othello" y continuó actuando en Broadway en "The Great White Hope". Los primeros proyectos cinematográficos de Kotto incluyeron "Nothing But a Man" en 1964 y "The Thomas Crown Affair" en 1968. En 1969, Kotto actuó como estrella invitada como Marine Lance Corporal en "Hawaii Five-O".

En “Live and Let Die” de 1973, Kotto hizo una doble función interpretando al corrupto dictador caribeño Dr. Kananga, así como a su alter ego de drogas, Mr. Big. Descrito en la novela como un capo monstruosamente obeso con ojos amarillos, piel gris y una cabeza dos veces más grande que un hombre normal, la elegante versión de Kotto del personaje prescindió de las grotescas físicas y agregó una dosis carismática de villanía elegante.