Yokasta Valle disputará título mundial "The Ring"

La nica radicada en Costa Rica Yokasta Valle disputará en diciembre el primer título mundial mínimo de la revista "The Ring" ante la #1 de ese ranking, la alemana Tina Rupprecht.

Yokasta a sus 28 años y ya habiendo logrado dos títulos mundiales en su carrera profesional, disputará como rankeada #3 del mundo este cinturón mínimo que promociona la prestigiosa revista ¨The Ring¨ en un evento que se desarrollará en Alemania el 12 de diciembre.

La nacida en Ciudad Darío acutalmente es la campeona de las 105 libras de la FIB, cetro que defendió por última vez en 2019 y ahora tendrá el chance de enfrentar en revancha a la alemana quien la derrotó en 2018 y ganó así el título mínimo del CMB.

“Estoy super emocionada y motivada de esta posibilidad," dijo Valle en un mensaje de voz desde su campo de entrenamiento en Costa Rica. "Yo siempre vi ese cinturón de The Ring en otros boxeadores y yo pensé que lo quería algún día. Eso me motiva a entrenar más fuerte y dejaré todo en el ring para ganar este cinturón. Este logro me pondría en el mapa de las mejores boxeadoras del mundo" dijo Valle.

Yokasta tiene siete triunfos al hilo tras perder contra la alemana en 2018 y actualmente su record es de 20-2 en el boxeo rentado. La nica radicada en Costa Rica fue escogida por The Ring luego que la #2 en el ranking declinara por tener ya otro compromiso.