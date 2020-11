Foto: Encuentran nuevamente avispones asiáticos 'asesinos' en Canadá / RT

El Ministerio de Agricultura de la provincia canadiense de Columbia Británica ha anunciado esta semana el hallazgo de al menos dos avispones asiáticos 'asesinos' cerca de Langley, una ciudad fronteriza con el estado de Washington, en EE.UU., informan medios locales.

El principal experto en abejas en la provincia, Paul van Westendorp, reveló que el segundo espécimen era una avispa reina capturada gracias a las alertas de los habitantes, al tiempo que agradeció por los reportes.

La institución considera que ambos hallazgos coinciden con una fase del ciclo de vida de los avispones en la que dejan sus nidos en busca de parejas. Desde 2019 hasta el momento, se ha encontrado un total de seis ejemplares en la región, y el año pasado se destruyó un panal en la ciudad costera de Nanaimo.

Sin señales del nido

"Lo loco es que con seis especímenes recolectados durante todo un año, la densidad es tan baja que no tenemos un punto focal. No tenemos un sitio en particular que diga: 'es probable que [un nido] esté aquí'", dijo el especialista a CTV News.

En este sentido, las autoridades pertinentes instaron a los apicultores y a la ciudadanía a seguir informando sobre cualquier avistamiento de avispones 'Vespa mandarinia', que pueden alcanzar hasta cinco centímetros de largo con una envergadura de cuatro a siete centímetros.

Mientras tanto, crecen las preocupaciones por la invasión de la especie en Norteamérica, cuyas autoridades están intentado evitar una peligrosa plaga.

Por su parte, el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA, por sus siglas en inglés) anunció a fines de octubre la exitosa destrucción del primer nido de avispones asiáticos 'asesinos' hallado en EE.UU.