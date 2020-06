Chile reporta 5.143 nuevos casos de coronavirus en la última jornada

Por su parte, el número de muertes por la pandemia ascendió a 3.362, tras sumar otras 39 muertes / Foto: AFP

El subsecretario de Redes Sociales del Ministerio de Salud de Chile, Arturo Zúñiga, informó este lunes 15 de junio que se detectaron 5.143 casos positivos de coronavirus en la última jornada, elevando la cifra total de contagiados a 179.436.

Por su parte, el número de muertes por la pandemia ascendió a 3.362, tras sumar otras 39 muertes, precisó el funcionario.

Subec @arturozunigaj | Balance diario #COVID_19



🔸 5.143 casos nuevos

🔸 179. 436 casos totales

🔸 3.362 fallecidos en total

🔸 391 ventiladores mecánicos disponibles

🔸 18.808 exámenes PCR (858.958 en total) pic.twitter.com/Tyv50aYe5K — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 15, 2020

Las autoridades informaron que actualmente hay 27.282 casos activos, aquellas personas que consideran contagiantes.

De esa cifra, 1.463 personas se encuentran hospitalizadas, conectadas a ventilación mecánica; mientras, 385 pacientes están en estado crítico.

Lee también: El Salvador registra muertes de dos médicos a causa del nuevo coronavirus

La salida de Mañalich

En medio de la pandemia, cuyas cifras de contagiados y muertes han aumentado significativamente en las últimas semanas, el pasado sábado, 13 de junio, dejó su cargo el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich.

"He llegado al convencimiento que esta nueva etapa requiere un nuevo liderazgo, que se abra nuevamente al diálogo, que convoque a más personas, que le de frescura a la conversación y no he dudado un segundo en manifestarle al presidente Piñera que es mi deber republicano dar un paso al costado, y el presidente ha aceptado mi renuncia", dijo Mañalich, quien en las últimas conferencias de prensa fue increpado por la prensa, por la evolución de la pandemia en el país sudamericano.

El número de muertes por la pandemia ascendió a 3.362

En su lugar, el presidente Sebastián Piñera nombró a Enrique Paris.

El nuevo titular de Salud dijo este lunes, en una conferencia de prensa previa a la difusión de los datos, que en Chile existe la posibilidad de que se registre una nueva ola de contagios de coronavirus.

"La segunda ola tiene que ver mucho con la cantidad de pacientes que quedan sin anticuerpos [...] Cuantos menos pacientes con anticuerpos tengamos, la segunda ola es más probable", advirtió.