Mujeres salvadoreñas, entre la violencia sexual y los feminicidios

Pasados cinco meses de este año, las mujeres salvadoreñas han permanecido más de 80 días bajo el rigor de una cuarentena domiciliar obligada, la cual, contrario a haberles permitido seguridad y comodidad de estar en el hogar, en algunos casos, las ha expuesto a ser abusadas o violentadas al compartir con sus agresores.

Pero además de ser víctimas, muchas mujeres no han tenido opción de salir en busca de auxilio ante la Policía o la Fiscalía ya que las restricciones de transporte, de movilidad según número de DUI y otras, también han jugado en su contra.

A lo largo de los primeros cinco meses del año, las autoridades de la Fiscalía General de la República, han abierto 2,044 expedientes por denuncias de violencia sexual, más de 300 casos por expresiones de violencia contra mujeres solo en el tiempo de la cuarentena y 152 expedientes por difusión ilegal de información, delito que conforme las redes sociales han ido tomando auge ha ido en incremento.

Patrones culturales e impunidad

En El Salvador, de más de 4,400 casos del año 2018 de todo tipo de violencia contra mujeres, solo en el 10 por ciento de los casos, un poco más de 400, trascendieron a ser juzgados y a que se emitiera una condena judicial contra los agresores, lo que arroja un amplio porcentaje de impunidad.

Como fue hace 100 años, el machismo de los salvadoreños sigue presente y siendo dañino para la sociedad. “Es un hecho que persiste, no es el hecho de que a mí me absolvieron o a mí me condenaron, sino que es el hecho de que prácticamente es una conducta ya cultural, que históricamente el tema del machismo está presente”, advierte Marina de Ortega, Directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otras Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía General.

Alarmantes cifras de feminicidios en AL



Más de 3.800 mujeres son asesinadas cada año en Latinoamérica. Brasil anota el mayor número de casos, seguido por México y Argentina. Pero en relación con número de habitantes, El Salvador representa el caso más grave en la región. /ft pic.twitter.com/1aDNeEVxb6 — DW Español (@dw_espanol) March 9, 2020

Según ella, ante un patrón como el machismo, no existe un raciocinio de la persona, donde inspire el respeto al cuerpo de la mujer, al cuerpo del niño, de la niña. Sino que yo lo agarro porque bueno, yo soy el hombre y yo mando, ese problema cultural y es en el cual se debe de trabajar”, afirma De Ortega.

Los feminicidios es otro de los delitos que sufren las mujeres y que también ha roto con la cuarentena en varios hogares, habiéndose cometido entre el 15 de marzo y el 10 de junio -en plena cuarentena- al menos 27 casos. A la fecha las autoridades dan cuenta que los asesinatos de mujeres suman 52 tras la primera semana de junio. Solo en enero hubo 12 casos, según los datos de Medicina Legal.

Y de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil, las muertes violentas de mujeres totalizaron 230 el año 2019, lo que se traduce en incremento de 156 con respecto al año 2018, cuando fueron registrados 386 casos de asesinatos de mujeres.

¿Por qué es tan necesario que más mujeres salvadoreñas levantemos la voz? Te explicamos con @mujeres_cc 👇 pic.twitter.com/PDd2mjo8nI — Nuestro Tiempo (@NuestroTiempoSV) June 12, 2020

Imma Guirola, feminista de larga trayectoria, aseguró a un canal de televisión que ante la reducción en cifras de feminicidios, “aparentemente, los números nos dicen que hay menos homicidios de mujeres y feminicidios pero no podemos quedarnos en ello. La violencia contra las mujeres es mucho más que el feminicidio. Y si una se queda aplaudiendo porque hemos reducido el conteo de cadáveres, nos vamos a perder. Es importante reconocerlo, sí, pero más allá de eso la vida de las personas no es un número”, informó El Diario de Hoy.