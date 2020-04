Gato conmociona las redes al darle de comer a su peluche (VIDEO)

Gato alimenta a su oso de peluche / 800Noticias

Un video en el que un gato de forma muy tierna acomoda a su peluche en el plato de comida para que pueda comer se ha vuelto la sensación en redes sociales.

Las mascotas son animales considerados muy tiernos y en este caso de gran corazón, pues el gatito solamente quería que el peluche comiera de su plato buscando su bienestar, y aunque el muñeco no tiene vida.

Y es que aunque dicen que los mininos dan menos muestras de afecto que otras mascotas, como los perros, este video demuestra que también son muy amorosos.

En el clip se puede observar al gato mientras lleva a un osito de peluche a su plato. Después lo inclina para que pueda alcanzar las croquetas y, supuestamente, alimentarse.

El video cuenta con 55 mil Me gusta y los comentarios no se hicieron esperar, pues los internautas se conmovieron por la acción tan noble del gato, al pretender ofrecerle comida a su amigo y este no tuviera hambre.

Finalmente, se mueve al otro lado y se pone contento a comer con su amigo.

Los gatos son domesticados por los humanos y cuidados como si fueran sus hijos, pues les ofrecen todo su cariño y atención.

Los gatos son muy similares a los leones, la única diferencia es que estos últimos son de alta peligrosidad debido a que su principal instinto es el de cazar y comer carne. Por su parte, los gatitos son tiernos y más dóciles para tenerlos en casa.