Frases icónicas de Gabriel García Márquez

Gabriel José de la Concordia García Márquez ​​ fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano /TN8

Son muchos los temas tocados por Gabriel García Márquez a lo largo de su obra, desde aspectos como la melancolía, el paso del tiempo o la política.

Asimismo han sido múltiples las entrevistas que se le han realizado a lo largo de su vida, pudiéndose observar distintas facetas de su pensamiento.

A continuación veremos unas veinte de dichas reflexiones y pensamientos.

1. Te quiero no por quien eres sino por quien soy cuando estoy contigo

El amor nos hace ver el mundo de otra manera, nos hace mejorar como personas y sentirnos ilusionados independientemente de las características de la persona a la que amemos.

2. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez

La vida es dura y nos obliga a aprender y reinventarnos continuamente por tal de adaptarnos.

3. Siempre habrá gente que te lastime así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces

Que nos hagan daño no tiene que provocar que dejemos de confiar en el resto del mundo. Simplemente nos debe enseñar a reflexionar más a quien le otorgamos dicha confianza.

4. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido cien años

Conocer el porqué hacemos las cosas o porqué estamos aquí podría ser útil, pero impediría que cometiéramos errores, que experimentáramos y aprendiéramos, que nos ilusionáramos y, en definitiva, que viviéramos.

5. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener

Frase que expresa el profundo dolor que padece alguien cuyo amor no es correspondido y la añoranza de algo que nunca podrá ser.

6. El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno lo que los alpinistas, que se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar, o tratar de bajar discretamente, con la mayor dignidad posible

El autor expresa claramente el hecho de que tras llegar a la cima solo queda el declive, a menos que se encuentre una nueva cima que escalar.

Es una de esas frases de Gabriel García Márquez en las que se nota el modo inspirado en el que el escritor mezcla creatividad y humor.

Le también: Los diez mejores libros de Gabriel García Márquez

7. La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir

A lo largo de nuestra vida vamos a encontrarnos continuamente con dificultades y obstáculos a los que debemos enfrentarnos para sobrevivir.

8. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón

Frase en la que el autor refleja la dificultad de olvidar a alguien que nos ha importado.

9. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser

Cada uno de nosotros tiene su propia visión del mundo y de la realidad, incluyendo en dicha visión el concepto de amor. Este no es algo que sea para todos igual, existiendo diferentes formas de querer.

10. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón

La amistad es otro de los conceptos que el autor valora en su obra como algo fundamental para nuestra existencia.

11. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse

Frase que incita a no minusvalorar o considerarse por encima de otros.

12. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón

Esta frase expresa que el amor no tiene edad: por muchos años que pasen y por viejos que seamos, seguiremos enamorándonos.

13. El prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, el hábito de obedecer habían resecado en su corazón las semillas de la rebeldía

Si nos acostumbramos a no expresar lo que sentimos o hacer lo que deseamos, a la larga adquiriremos una actitud pasiva y conformista que no nos permitirá cambiar las cosas.

14. La búsqueda de las cosas perdidas está entorpecida por los hábitos rutinarios, y es por eso que cuesta tanto trabajo encontrarlas

El hábito y el conformismo con las rutinas ya existentes pueden provocar que perdamos el entusiasmo y las ganas de explorar y comerse el mundo.

15. Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana

Los pequeños detalles del día a día son los que nos marcan y dan auténtico significado a la realidad. A pesar de todo lo que podamos imaginar, es la realidad o los visos de ella lo que hacen y enriquecen una gran historia.

16. La nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos

Frase que nos indica cómo solemos olvidar lo malo de nuestro pasado, haciendo que a menudo pensemos en el pasado como algo solo positivo y magnificando su valor en contraste al tiempo que vivimos en la actualidad.

17. Ofrecer amistad al que busca amor es dar pan al que se muere de sed

Aquel que ama no puede cambiar sus sentimientos de un día para otro. Ofrecerle amistad puede generar sufrimiento.

18. No, no rico. Soy un hombre pobre con dinero, que no es lo mismo

A menudo se asumo que rico es aquel con dinero. Sin embargo, es mucho más feliz y se siente realmente rico el que tiene amor, amistad, cultura y se siente amado y autorrealizado.

19. A los demonios no hay que creerles ni cuando dicen la verdad

Frase que expresa la necesidad de precaución ante la actuación de aquellos que pretenden aprovecharse de uno, aunque basen su actuación o palabras en elementos verídicos.

20. En último instancia la literatura no es más que carpintería. Con ambas trabajas con la realidad, un material tan duro como la madera

El autor compara ambos tipos de creación, considerándolos semejantes al ser un arte en que moldear la realidad para crear.