Con esta foto Halsey confirma su avanzado embarazo / Glamour.mx

La cantante Halsey, de 26 años, dio a conocer que está embarazada, y reveló la noticia con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram.

En las imágenes, tomadas por el fotógrafo Sam Dameshek, se puede ver a la artista mostrando su tierno baby bump, primero con un bikini tejido, y después con la parte superior de su cuerpo desnuda.

Junto a las instantáneas, Halsey escribió "Sorpresa", así como emojis en forma de un biberón, un arcoíris y un pequeño ángel, lo que generó más de 3.3 millones de likes y miles de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores en esa red social.

Aunque la intérprete no mencionó nada más sobre su embarazo ni sobre el papá del bebé que espera, se sabe que se trata del guionista Alev Aydin, y él mismo lo confirmó en Instagram, al compartir en la sección de Stories una de las fotos que previamente publicó su pareja.

Además, en la sección de comentarios Aydin escribió, "Corazón tan lleno, te amo, dulzura", a lo que la futura mamá respondió, "Te amo. Y ya amo a este mini humano".

La pareja provocó rumores de un romance por primera vez a principios de enero, cuando ella publicó una foto de él en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no dieron detalles de su relación, hasta ahora.

Cabe señalar que esta es una noticia que hace muy feliz a la artista, pues ella ha deseado ser madre desde hace un buen tiempo, pero desafortunadamente Halsey sufrido, desde el año 2016, al menos tres abortos espontáneos, que fueron consecuencia de su diagnóstico de endometriosis, un trastorno reproductivo incurable que puede dificultar el embarazo.

En una entrevista concedida para 'The Guardian' en febrero del 2020, calificó sus previas experiencias con sus embarazos fallidos como algo desmoralizante.

"Es lo más inadecuada que me he sentido nunca. Aquí estoy, logrando esta vida fuera de control, y no puedo hacer la única cosa para la que fui biológicamente puesta en esta tierra", dijo.

"Entonces, ¿tengo que subir al escenario y ser este símbolo sexual de la feminidad y el empoderamiento? Es desmoralizante", añadió.

Incluso, la cantante dedicó un tema llamado 'More' a su deseo de ser madre, el cual fue lanzado en YouTube en enero de 2020, y hasta el momento cuenta con más de 1.8 millones de reproducciones.

Previo al lanzamiento de su álbum 'Manic', en donde se incluye la canción antes mencionada, Halsey señaló a Apple Music: "He sido muy abierta sobre mis luchas con la salud reproductiva, sobre el deseo de congelar mis óvulos y tener endometriosis y cosas por el estilo... Durante mucho tiempo, no pensé que tener una familia fuera algo que pudiera hacer, y es muy, muy importante para mí".

Por fortuna, parece que este deseo se está cumpliendo, y en unos meses podrá tener entre sus brazos al bebé que le dará la felicidad que buscó durante mucho tiempo.