Además de Mafalda, estos son los otros personajes de Quino / Twitter

Joaquín Salvador Lavado mejor conocido como Quino murió a los 88 años de edad este 30 de septiembre, así lo confirmó su editor Daniel Divinsky.

Por medio de redes sociales, se dio a conocer la lamentable noticia, pues Quino es considerado uno de los dibujantes más reconocidos a nivel internacional principalmente por crear a Mafalda, la niña que siempre daba una lección al mundo.

Pero además de este reconocido mundialmente personaje, Quino dio vida a otros que reflejaban un humor típicamente ácido e incluso cínico que ahondaba con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana.

Aquí te los presentamos:

Los papás de Mafalda

Los papás de Mafalda, Raquel y Alberto, conforman una familia de clase media argentina de lo más normal. Mafalda no está muy contenta con que su madre sea ama de casa y la critica ácidamente cuando se preocupa por engordar en verano cuando media humanidad no tuvo nada que comer.

Guille

Al pequeño hermano de Mafalda sí le gusta la sopa. Es producto de la inspiración que Quino tuvo de su sobrino. Cuando se produjo el golpe de estado en Argentina del general Onganía en 1966, el periódico El Mundo, donde se publicaba la tira, cerró mientras la madre de Guille se encontraba embarazada. Cuando la tira volvió a aparecer en el semanario Siete Días Ilustrados ya aparecía el bebé.

Felipe

Es el miembro más inteligente y el mayor del grupo de amigos de Mafalda. Un soñador de tupé rubio y dientes prominentes perdido en sus fantasías al que no le gusta la escuela.

Manolito

Manolito Goreiro es hijo de un tendero español, con el almacén Don Manolo, a quien apodan gallego. El pequeño personaje con pelo de cepillo es ambicioso y defiende el sistema capitalista y los negocios. Siempre está promocionando la tienda paterna, incluso en medio de conversaciones.

Susanita

La rubia Susana Beatriz Clotilde Chirusi es otra amiga de Mafalda, aunque muy distinta, es frívola y charlatana, estereotipo de la idea de la femineidad. Es racista y despectiva con los pobres y le preocupan mucho más la imagen y la moda que a sus amigos.

Miguelito

Miguel Pitti es soñador y rebelde, con pelo de lechuga, según sus amigos, y de ascendencia italiana, con un abuelo que le ha transmitido el orgullo por Mussolini. Hijo único, piensa cosas como que “La vida nunca debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud”, “Nunca falta alguien que sobra” o “Francamente, no sé qué haría yo son mí”.

Libertad

El último personaje en unirse a la pandilla. Es muy bajita, una alusión metafórica a su nombre. Antisistema, es más radical que Mafalda, más realista. Aspira a que el pueblo tome conciencia de la situación del país: “Para mí lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada, si esos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen poco… y si los muchos que tienen poco tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos que tienen mucho, habría menos líos… pero nadie hace mucho, por no decir nada para mejorar un poco algo tan simple”.