Estudiantes de Nicaragua se capacitan sobre buen uso de redes sociales

Foto: Capacitación sobre uso de redes sociales / TN8

La Federación de Estudiantes de Secundaria realizó este miércoles una capacitación con estudiantes del colegio Guardabarranco, sobre el buen uso de las redes sociales.

Esta actividad forma parte de las acciones que previenen los delitos cibernéticos y que se estipula en la iniciativa de Ley Especial de los Ciberdelitos.

Te interesa: Ley Especial de Ciberdelitos busca seguridad de familias en Nicaragua

"Con el objetivo de enseñar a los jóvenes que puede haber una juventud sin dañar a los demás, porque las redes sociales son un arma de doble filo. Nos puede dar beneficios y también consecuencias, entonces lo que nosotros queremos es eso, que podemos vivir con las redes sociales sin ofender a nadie, sin lastimar a las personas; aprendiendo su buen uso se previene el racismo, machismo, etcétera. Queremos enseñar a los jóvenes lo bueno que podemos sacar de las redes sociales y que los jóvenes puedan disfrutar de las redes sociales sanas", manifestó Michele Hernández, de la FES.

De ahí que surge la necesidad de prevenir y sancionar las violaciones a derechos humanos que se realizan a través de las diferentes plataformas digitales.

Con el anteproyecto de Ley de Ciberdelitos se busca poner un alto a la pornografía infantil, trata de personas, bullying, acoso, discriminación, racismo entre otros delitos.

Foto: Capacitación sobre uso de redes sociales / TN8

"Recomendamos que hay que hacer revisión de las cosas que se publican en las redes sociales y mostrar a los jóvenes que hay que respetar la opinión de los demás sin ofender", mantuvo Fernando Argüello, de la FES.

"Las redes sociales son un arma de doble filo y más para los jóvenes que crean usuarios que no son ellos (...) o les hacen bullying a través de las redes sociales. Es importante que los jóvenes sepan utilizar las redes sociales. No es recomendable hacer perfil falso, no se debe robar la foto a otras personas, es malo decir a la gente que es feo, gordo; a mí me hacían bullying, se siente feo. Me gusta este tipo de capacitación, porque así se previene la trata de personas y se evita dar información a personas que no se conocen", destacó Ixomara Cinus, estudiante.

Con esta ley Nicaragua sigue teniendo actualizaciones en su marco jurídico y es para la seguridad estatal y ciudadana.