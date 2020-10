El iPod Nano pasa a la lista obsoleta y vintage de Apple

Los productos descontinuados son aquellos que no se venden desde hace más de cinco años y menos de siete. / Foto: Twitter

Apple ha añadido su iPod nano a la lista de productos descontinuados, oficialmente limitando el apoyo a su dispositivo de reproducción de música de séptima generación.

Los productos descontinuados son aquellos que no se venden desde hace más de cinco años y menos de siete.

Medios tecnológicos especializados revelaron que a partir del pasado 30 de septiembre el iPod Nano ha entrado en la lista de productos obsoletos para Apple

Estos dispositivos siguen recibiendo servicio técnico de hardware de los proveedores de servicios de Apple, incluidas las tiendas Apple Store, en función de la disponibilidad del inventario o según lo exija la ley.

Primer lanzamiento

Apple lanzó por primera vez el iPod Nano en septiembre de 2005, con una pantalla pequeña y una rueda de desplazamiento similar al iPod Classic.

Desde entonces, se ha transformado en el iPod Nano de tercera generación más corto y gordo, mientras que la cuarta generación era más alta con una pantalla más grande para video.

La última generación de iPod nano salió al mercado en 2012 con pantalla vertical multitouch de 2,5 pulgadas y botón frontal, seguida de un modelo levemente retocado en julio de 2015 con tres nuevos colores.

La línea entera de iPod nano fue terminada en 2017 ante el éxito de ventas del iPod touch.

La inclusión del dispositivo en la lista de productos obsoletos de Apple no implica que los usuarios que todavía hacen uso del iPod Nano no puedan seguir haciéndolo. Sin embargo, en caso de que el equipo presente daños, Apple ya no ofrecerá servicios de reparación.