Foto: Sujeto es sorprendido robando en una casa del barrio William Díaz /TN8

Eran dos los elementos que ingresaron violentamente a una propiedad ubicada en el barrio William Díaz, Managua

Los astutos sujetos aprovecharon la soledad de la vivienda y se dieron a la tarea de ingresar por el techo con lo que no contaban es que los propietarios llegarían echando a perder todos sus planes.

Te puede interesar: Capturan a sujeto que mató a puñaladas a un hombre en Estelí

"Gracias al actuar de vecinos, los vecinos vinieron a apoyarnos, estábamos llegando la casa quedó sola relativamente y ellos le habían dado vuelta a la casa, por el techo ingresaron", dijo García, dueño del inmueble

"El que estaba en la milpa paga los elotes, yo fui a uno de los cuartos a ver, tomando fotos y lo vi que él estaba escondido. Me hice el que no lo vi , por que no se si anda armado, me salí saqué a mi hermana y pedimos auxilio de vecinos",agregó García.

Foto: Sujeto es sorprendido robando en una casa del barrio William Díaz /TN8

Róger García y su hermana son las víctimas, ambos mayores de 65 años que fueron socorridos por sus vecinos los cuales lograron capturar a uno y amarrarlo mientras se presentaba la Policía Nacional.

Investigación del caso

El supuesto ladrón afirma llamarse Luis Alfredo Avendaño de 38 años y habitar en el barrio Bóer de la subdelegación una cuadra y media arriba.

Hoy pasará tras las rejas del Distrito I y probablemente responderá por su acción en el Ministerio Público. Al lugar se presentaron efectivos policiales los cuales coordinaron con agentes de Criminalística para levantar huellas y algunas evidencias.

Foto: Sujeto es sorprendido robando en una casa del barrio William Díaz /TN8

Lo importante es que usted no se confié, al salir encargue su domicilio con el vecino más próximo y de confianza, no deje cuchillos o objetos contundentes a la vista (sala, cocina, comedor). Además asegure de poner candado en todas las puertas de acceso.

La Policía Nacional está tras la pista del otro sujeto, el cual se presume habita cerca de donde cometió el robo.