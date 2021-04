Foto: Ciudad Sandino celebra el Día Nacional del Deportista Nicaragüense /TN8

Autoridades municipales y estudiantes de centros educativos del municipio Ciudad Sandino junto a la población de barrios y comunidades celebraron este lunes el Día Nacional del Deportista el Nicaragüense con un programa especial de actividades.

La jornada inició con una marcha que partió de la Alcaldía y concluyó en el complejo deportivo Kevin Coffee, en la zona 8 del municipio.

"Para nosotros reconocer en este día a los deportistas es estimulante, en primer lugar comprometer al deportista que haga trascender su emotividad, sus conocimientos hacia las nuevas generaciones, hacia la juventud, hacia la niñez porque necesitamos involucrar a toda la juventud, a toda la ciudadanía en actividades deportivas y culturales, por eso estamos promoviendo el deporte de toda naturaleza", señaló el jefe del gobierno municipal, Raymundo Flores.

"Yo practico Taekwondo, pues, me ha ido muy bien gracias a Dios y me siento orgullosa, tengo como 19 medallas", expresó la pequeña Stephanie Fitoria.

De las manos de las autoridades, destacados atletas de las diferentes disciplinas y organizadores de eventos de esta naturaleza recibieron un reconocimiento por su sobresaliente aporte al desarrollo del deporte en este municipio de Managua.

"El Frente Sandinista y la Alcaldía municipal de Ciudad Sandino están reconociendo la labor que los deportistas hacemos como medio de distracción, recreando a los jóvenes, organizando y además de eso como un derecho constitucional que aparece en el Artículo 65 de nuestra Constitución Política", indicó Jairo Lira, exatleta y ahora organizador de eventos deportivos.

Actividades recreativas y deportivas

"La verdad me siento emocionado porque como siempre he dicho dentro y fuera de la cancha los reconocimientos se dan en vida, ya cuando uno muere pues no es muy meritorio y me siento muy orgulloso de estar aquí", aseguró Nolber Bravo, jugador de baloncesto, quien a representado a Nicaragua en los países centroamericanos.

Ciudad Sandino es un municipio con una considerable población joven involucrada en actividades recreativas y deportivas que se promueven a través de programas de Gobierno, por lo que la participación de los jóvenes es muy notoria en eventos de este tipo.