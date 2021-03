Ciclista resulta lesionado al ser impactado por vehículo en la carretera Nandaime-Granada / TN8

La mañana de este viernes 19 de marzo, en el sector de la primera entrada al reparto El Escudo sobre la carretera Granada-Nandaime, se registró un accidente de tránsito donde resultó lesionado un ciclista después de ser impactado por el conductor de vehículo particular.

El ciclista lesionado fue identificado como Manuel Salvador Montiel de 58 años de edad, quien fue impactado mientras conducía su bicicleta e intentaba hacer un giro para ingresar a la primer a entrada del reparto, sin imaginarse que sería colisionado por el conductor quien según identificado como Jorge Trinidad, asegura que el ciclista giro repentinamente y no le dio chance de esquivarlo.

“Yo venía conduciendo tranquilo, el señor de la bicicleta viene a un lado de la carretera, cuando yo lo quiero pasar el señor saco la mano que va a girar y ya no me dio tiempo de esquivarlo, porque dobló de repente, lo que yo hice fue hacer un giro y solo logré golpearlo con un lado del carro, pero ósea el accidente no fue intencional, pero si, el señor giro de repente”, manifestó Jorge Trinidad conductor del vehículo.

Te puede interesar: Motociclista grave tras sufrir accidente de tránsito en Juigalpa

#Nicaragua | Accidente de tránsito registrado en el sector de la primera entrada al Reparto El Escudo, en Granada deja como saldo a un ciclista lesionado. pic.twitter.com/qLLZ1ExeHf — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 19, 2021

De igual manera los testigos afirman que el ciclista giró repentinamente y que por suerte el conductor del vehículo viajaba a una velocidad considerablemente baja, sin embargo, debido a la avanzada edad del ciclista resultó seriamente lesionado producto de la caída contra el pavimento.

“La verdad que el señor se cruzó sin fijarse, el señor del carro iba bien, más bien lo esquivó bastante para no darle de frente, le pegó con un costado con el lado de la puerta, como es alguien bastante adulto se lastimó parte de la columna porque no se podía poner de pie”, dijo Jonathan Castillo.

Hasta el lugar llegaron Bomberos de la Dirección General, quienes trasladaron al señor Montiel de emergencia al Hospital Amistad Japón Nicaragua, quien según los Bomberos el lesionada presentaba un trauma lumbar producto de la caída, serán Agentes de Tránsito de la Policía Nacional quien determinen el grado de culpabilidad.