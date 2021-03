Joven pareja se lesiona al caer de una moto en la Ctra. a Masatepe

Foto: Accidente de tránsito en la Carretera a Masatepe / TN8

Con lesiones en el cuerpo resultó el joven Luis Santiago Martínez de 23 años de edad este miércoles en Masaya, cuando viajaba a bordo de su motocicleta con número de placa MY10695, junto a su acompañante Soyla Araceli Pérez de 17 años de edad.

El hecho se dio cuando ambos viajaban en el kilómetro 55 de la Carretera a Masatepe.

Te interesa: Nandaimeño pierde la vida de forma instantánea al ser impactado por vehículo

Según detallaron los vecinos en el lugar, fue de manera repentina cuando escucharon un fuerte golpe. Al ir a ver, los jóvenes estaban tendidos en la carretera, por lo que procedieron a lo inmediato a llamar a las unidades de primeros auxilio. Relataron que aparentemente Martínez perdió el control de la motocicleta, resbalándose sobre la vía.

"Yo estaba adentro cuando de repente escuché como que algo golpeó y se chorreó; ¡ala! dije yo, un accidente, porque aquí en esta zona suelen darse bastantes accidentes por lo que es bastante transitado. Salimos a ver y el joven y la muchacha estaban tendidos, pero gracias a Dios que no era nada grave, pues de los golpes no pasó a más (...) hemos visto casos que ya no quedan para contarla", dijo uno de los testigos.

Atención a los lesionados

Foto: Accidente de tránsito en la Carretera a Masatepe / TN8

Por fortuna al momento del hecho no resultó involucrado otro medio de transporte, mientras ambos jóvenes fueron atendidos por miembros de la Dirección General de Bomberos en el lugar y la joven trasladada a una unidad de salud.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para evitar un congestionamiento vehicular, mientras las autoridades del orden público mantienen el llamado a los conductores a ser precavidos sobre todo al circular por las carreteras, evitando el exceso de velocidad, respetando las señales de tránsito, además usando la cortesía se pueden salvar vidas.

Según los datos de las autoridades de tránsito en este departamento en lo que va del mes de marzo no se ha registrado muertes por accidentes viales, sin embargo febrero registró más de cuatro muertes por esta causa.