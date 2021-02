Insólito: Roncando encuentran a ladrón dentro de una casa en Juigalpa

Foto: Ladrón capturado en vivienda de Juigalpa / TN8

La mañana de este viernes 19 de febrero, con las manos en la masa, infraganti, fue capturado el joven Gabriel Nicolás Martínez de 20 años de edad, al intentar robar en la vivienda de la señora Esperanza Galeano ubicada en el barrio Virgen María, en la ciudad de Juigalpa, en Chontales.

Pero el caso tiene un giro bastante curioso, y es que el cansancio o la pereza fue lo que delató a este malhechor.

Supuestamente el delincuente había ingresado desde horas de la noche del jueves, quien no pudo salir de la vivienda y tranquilamente se quedó dormido en un cuarto, cuando en horas de la mañana la propietaria, quien se encontraba sola en la casa, se llevó tremendo susto al verlo acostado.

Inmediatamente pidió auxilio a los vecinos y familiares, hasta que dieron aviso a las autoridades policiales quienes se presentaron inmediatamente al lugar para que se hicieran cargo del delincuente.

Ladrón de vieja usanza

Este jueves el mismo sujeto había cometido el robo de un barril al ingresar a una vivienda en el mismo barrio en Juigalpa.

Foto: Ladrón capturado en vivienda de Juigalpa / TN8

Doña Esperanza expresó: "Anoche yo me acosté como a las 9 de la noche, en la mañana yo siempre pongo la televisión y miro que no está. Me fui al fondo y lo vi allí encima de la mesa. Abro la puerta del cuarto, veo al hombre acostado, dormido (...) me fui a avisarle a los vecinos y mis hijas. Seguro no pudo salir anoche, este mismo sujeto la tarde de ayer se le metió a la casa de mi hija, llevándose un barril y varias cosas".

Se hicieron presente los peritos de la Policía Nacional a realizar las respectivas investigaciones del hecho.

El sujeto fue trasladado en una patrulla policial para ser investigado y que responda por el crimen que había cometido.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la población de continuar trabajando para garantizar la tranquilidad y seguridad de los nicaragüenses.