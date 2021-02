Foto: Invasión de carril provoca vuelco de bus en Carretera Vieja a León/TN8

Vivos de milagro resultaron las 18 personas que iban a bordo de un bus con dirección León hacia Managua, este terminó volcado luego de que varios vehículos le invadiera el carril en el que se desplazaba, perdiendo el control del mismo y acabando a la orilla de un abismo de unos 30 metros de profundidad.

Su conductor, de nombre Hugo Vanegas, aseguró que a uno de los que invadió su preferencia lo terminó impactando en uno de los costados;pero se dio a la fuga.

" Yo me dirijo a Managua para sacar salida mañana, los carros vienen de frente y otros a mi derecha, en el carril que yo vengo, lo que hago es tratar de esquivarlos; pero como le doy a último ya no pude controlar el bus, me lo ladeó y con la velocidad y el peso cuando lo iba a detener, si de milagro quedamos vivos", relataba el señor Vanegas, tras salir ileso del volcón. Este agregó que las personas que venían como pasajeros se fueron por su cuenta; que solo el susto y uno que otro con golpes y raspones leves habían resultado.

Foto: Invasión de carril provoca vuelco de bus en Carretera Vieja a León/TN8

Al lugar se presentaron varias unidades, tanto de Cruz Roja Nicaragüense, como de la Central de Ambulancias y de la Dirección General de Bomberos. Afortunadamente no pasó a más y solo realizaron chequeos preventivos a los que aún estaban en el lugar.

Chequeos preventivos

De la misma forma y aunque no hubieron terceros involucrados, los agentes de tránsito de la delegación de Villa el Carmen, levantaron los debidos peritajes.

A su vez se debía descartar que el vehículo tuviese algún desperfecto mecánico que corrobora la versión del conductor de este. El tráfico se tornó pesado y fue regulado por los oficiales para evitar que se diera otra eventualidad de igual o mayor magnitud.