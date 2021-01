Conmoción en Estelí tras hallazgo de un feto semi enterrado

Foto: Feto encontrado en un barrio de Estelí / TN8

En horas de la mañana del jueves 7 de enero, los pobladores del barrio Monte Sinaí se encontraban alarmados porque habían encontrado un feto de siete meses.

La tristeza y el dolor de una madre al perder un hijo no se compara, eso le ocurrió a una joven habitante de este barrio al oeste en la ciudad de Estelí. A los siete meses de embarazo tuvo complicaciones de salud.

El feto que se encontró es de una bebé del sexo femenino, y lo que se conoce es que su mamá tuvo complicaciones y estaba en el hospital.

"Al parecer la bebé se le vino antes de tiempo y terminó perdiendo la vida; la joven me imagino que en el sufrimiento y el desespero vino y la enterró en esta propiedad ajena y ese fue el problema, porque el lugar que escogió no era el indicado", relató la líder del barrio, Marlene González.

Supuestamente los vecinos observaron a la mujer en horas de la noche excavando en un previo baldío y en ese momento dejó semi enterrado el feto,

Investigación policial

La Policía Nacional se presentó al lugar para proceder en las investigaciones de este caso.

"Los compañeros de la institución de seguridad y orden público me visitaron esta mañana para consultarme si tenía conocimiento de una denuncia pública que se interpuso la noche del día miércoles, donde supuestamente se vio a una persona en un predio vacío tratando de enterrar algo, lo que al parecer despertó curiosidad porque la propiedad no era de ella. Al realizar las investigaciones se confirmó que se trataba de una madre que había perdido a su bebé y lo fue a sepultar a un lugar no indicado", resaltó González.

Pobladores decidieron trasladar el cuerpo de la bebé al cementerio público San Francisco de Asís para realizar la debida sepultura.

Extraoficialmente se conoce que la joven está siendo valorada física y psicológicamente para que supere esta situación.