Delincuentes irrumpen vivienda en Rivas

Amparados por la oscuridad de la noche y el sueño pesado de sus habitantes, durante la madrugada de este martes delincuentes hasta el momento desconocidos, ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio El Palenque de la ciudad de Rivas, de donde lograron sustraer un equipo de sonido y un tanque de gas butano completamente nuevo, ocasionando pérdidas que ascienden aproximadamente a 10 mil córdobas.

Según los propietarios del inmueble, los ladrones ingresaron por el techo, al parecer utilizaron un cuchillo para desprender las láminas de zinc, y al lograr ingresar solo pudieron sustraer lo antes indicado.

Al parecer los amigos de lo ajeno tenían bien estudiado el lugar, puesto que al no poder forzar un portón de hierro optaron por subir al techo de una casa aledaña, para después cruzarse a la vivienda de los afectados, quienes aseguraron no haberse percatado de la presencia de los malandrines, y agradecieron a Dios que estos no les provocaron daños físicos, principalmente a los niños que se encontraban en sus habitaciones.

La Policía Nacional recepcionó la denuncia de los afectados, quienes como prueba contundente del hecho tienen en su poder un cuchillo que fue dejado por los delincuentes en el lugar.

Las autoridades recomiendan a los habitantes de esta ciudad tomar todas las medidas de seguridad para evitar hechos como éste, es importante mencionar que los delincuentes andan ojo, pestaña y ceja para ver si usted se descuida y de esta manera obtener sus estrenos para esta despedida de año.

Además hicieron énfasis en los esfuerzos que la institución del orden realiza durante estas fechas festivas, donde se desarrollan diferentes planes, con los que se garantiza la paz y la tranquilidad de las familias, sin embargo, no está demás tomar todas las precauciones.