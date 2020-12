Foto: Motociclista muere al estrellarse contra un automóvil en León/TN8

El conductor de una motocicleta de nombre Pedro Alexander Martínez Machado, de 19 años, perdió la vida en un violento encontronazo, el accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 137 Carretera de León a San Isidro.

Según información preliminar, el fallecido se movilizaba en una moto pulsar placa LE 42180, y se estrelló de frente contra un automóvil plateado, cuando el joven intentaba aventajar a otro vehículo, tras el impacto, el chofer del carro placa M 255523 se salió de la carretera yendo a parar a un predio baldío.

Te recomendamos: Motociclista resulta lesionada tras ser impactada por un vehículo en Carazo

Los familiares trasladaron el cuerpo de Pedro Alexander Martínez a la casa donde habitaba en Larreynaga, Malpaisillo del pozo de agua de ENACAL 150 varas al este.

Las autoridades policiales de la ciudad de León están ejecutando el Plan María que consiste en brindar seguridad vial en las carreteras de cada municipio del departamento del occidente de Nicaragua, para de esta manera reducir las muertes por accidentalidad.

Foto: Motociclista muere al estrellarse contra un automóvil en León/TN8

Además, recuerda seguir las principales recomendaciones que son factores importantes en las emergencias viales, tales como, no conducir en estado de ebriedad, no conducir a exceso de velocidad, respetar las señales de tránsito, a los motociclistas, usar el casco de protección, de igual forma, manejar con debida precaución.

En este sentido, también las autoridades están realizando patrullajes en los distintos barrios y centros de recreación de la ciudad colonial.

#Suceso #León | Pedro Alexander Martínez Machado, de 19 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el Km 137 carretera León-San Isidro



El fallecido se movilizaba en una moto pulsar placa LE 42180, y se estrelló de frente contra un automóvil. pic.twitter.com/W8jQic5N0N — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 7, 2020

Emergencias viales

"Esos valores que hemos ido cultivando para servir a nuestro pueblo, no es solamente salir, y después, ya no vemos al Policía en el mercados, ya lo vemos al Policía en la parada, ya no vemos al Policía regulando, patrullando, y el patrullaje debe ser fundamentalmente a pies, para que podamos nosotros, interactuar, visitar, hablar con nuestra población, saludar, vincularnos, nosotros somos y venimos del pueblo", agregó el comisionado general Fidel Domínguez, jefe de la Policía Nacional de León.