Conductor "gira en U" y deja fracturas en motociclista de Managua

Foto: Accidente de tránsito en Managua / TN8

Lo que parecía un día de labores común en Managua para el motociclista José López, se convirtió en una escena de dolor, al sufrir un accidente de tránsito que lo dejó con fractura en su mano izquierda.

Según testigos López se movilizaba este viernes sobre su preferencia en dirección este a oeste sobre la Carretera Norte, cuando el conductor de una camioneta realizó un "giro en U", provocando que el motociclista perdiera el control de su medio liviano y precipitara en medio de la carretera.

"Él venia pegado allá al carril y yo di la vuelta por que los vehículos que venían, venían y largo, y de repente nos chocó en la parte trasera", dijo don José Ángel Rodríguez, conductor de la camioneta que quedó estacionada a unos 100 metros del impacto.

"Viene bien, el otro Don 'giró en U', le invadió el carril al joven y mira lo que ocasionó", dijo Freddy Pérez, motociclista de Managua y testigo del hecho.

El accidente causó la indignación de varios motociclistas que circulaban por la vía, incluso rápidamente se prestaron a rodear al lesionado para evitar un nuevo choque que lo lastimara nuevamente.

Solidaridad entre motociclistas

"No respetan a los motorizados. El hombre viene en su vía, él dobla ahí, como si nosotros no andamos en un vehículo, no hay seguridad. Hasta le quebró la mano, eso hacen lo de los vehículos, se paran en eso y lo atropellan a uno como si fuera animal", señaló Gerry Flores, también motociclista de la capital.

Leyenda

Agentes del complejo policial Ajax Delgado se dieron a la tarea de desviar vehículos mientras personal de primeros auxilios del Ministerio de Salud se encargaba de trasladarlo a ún centro asistencial.

La motocicleta quedó tendida sobre la vía, la cual era inspeccionada minuciosamente por agentes de Tránsito de la estación policíal número 7.

Agentes del orden continúan instando a conductores de moto a utilizar el casco y a viajar atento a cualquier movimiento de vehículo, más aún si hace acompañar de una segunda persona.

El ciudadano permanece en sala de emergencias del Hospital Alemán Nicaragüense, donde será sometido a exámenes médicos que aclaren su situación de salud.