Bomberos investigan origen de incendio en barrio La Fuente, Managua

La noche del día miércoles 30 de septiembre a eso de las 8 y 15 de la noche se registró el voraz incendio Foto: TN8

Miembros del cuerpo de Bomberos Unificados realizan las investigaciones pertinentes, para determinar el origen de las llamas, que redujeron a cenizas una vivienda en el barrio La Fuente, distrito 5 de Managua.

La noche del día miércoles 30 de septiembre a eso de las 8 y 15 de la noche se registró el voraz incendio, donde afortunadamente no hubieron víctimas que lamentar, esto gracias al actuar de vecinos que al ver lo que estaba sucediendo entraron al hogar para rescatar a dos señoras de avanzada edad que ahí viven y dos niños.

"El incendio comenzó en el primer cuarto, a eso de las 8:15 de la noche, nosotros en conjunto con los vecinos, logramos sacar a los niños y también sacamos a las ancianas, porque son discapacitadas, son dos señoras y dos niños que todo el tiempo están solos", expresó Salomón Muñoz, vecino de los afectados.

"De día se mantiene a veces una niñera y de noche pasan solos, afortunadamente no hubieron víctimas; a mí me fueron a llamar, en eso la niña sale y me dio la llave para abrir, ella estaba desesperada, como no pude abrir, lo hizo ella desde adentro y fue así como los rescatamos", agregó Muñoz.

#AHORA #Nicaragua | Miembros del cuerpo de bomberos unificados realizan las investigaciones pertinentes para determinar el origen de las llamas que redujeron a cenizas una vivienda en el barrio La Fuente, Distrito 5 de Managua pic.twitter.com/aL3NtOBBN4 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 1, 2020

La mamá de los niños responde al nombre de Karen López Cano, y según vecinos ella deja a los menores en compañía de sus abuelas todo el tiempo.

Solamente daños materiales se quemaron

Las intensas llamas amenazaron con propagarse a dos viviendas aledañas, pero afortunadamente gracias al pronto actuar del cuerpo de Bomberos Unificados eso se evitó.

"Yo estaba en mi casa, en eso el vecino me llamó porque me dijo que se estaba quemando la casa, inmediatamente dimos aviso a los bomberos e intentamos proteger las demás casas, nosotros abrimos los portones y gracias a Dios, los dos niños que viven con las dos señoras estaban despiertos, pero desafortunadamente como había un bote con combustible en el porche, no pudimos hacer más", afirmó William González, vecino.

Extraoficialmente se conoció que el origen del siniestro fue que uno de los menores estaba jugando imprudentemente con unos fósforos en unos de los cuartos que funcionaba como bodega.