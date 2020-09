-León: Conductor de un furgón se lleva tremendo susto tras caerle un árbol

Foto:León: El conductor de furgón se lleva tremendo susto tras caerle un árbol/ TN8



Un árbol de Guanacaste cayó encima de un cabezal que estaba estacionado en la orilla de la carretera Panamericana, afortunadamente el conductor salió ileso del incidente ocurrido en el empalme del municipio de Telica del departamento de León.

El chófer del furgón identificado como Pedro José Cárdenas, se dirigía del municipio Corinto hacia la capital Managua y se detuvo en la vía para recibir alimentación y vestuario de su esposa.

"Yo vivo aquí en Telica y mi esposa me saca comida y esas cosas. Me parque ahí a dos metros del palo y cuando me iba a bajar, el palo se fue solo (se cayó), tal vez la presión de ahí, no me pasó nada, solo el camión está dañado", indicó Cárdenas.

Ninguna persona que se encontraban cerca del área donde se desplomó el árbol resultó lesionada, mientras tanto los familiares del conductor agradecieron a Dios porque no hubo víctima que lamentar.

"Yo estaba ubicada aquí, esperando que él pasará porque siempre viaja a Managua y pasa retirando comida, ropa. Entonces cuando él se parqueo, el palo cayó encima del camión. Parece que debido a las lluvias que hubieron hace días atrás no sé si le provocó erosión ahí en las raíces", expresó Diana Martínez, esposa del conductor.

Daños materiales

"Gracias a Dios él está con bien, hubo daños ahí en el camión, yo fui testigo presencial, no es que lo defienda por ser mi esposo, fue terrible me entró un nervio, pánico, pero, gracias a Dios está con bien, pero así fue, él estaba parqueado, porque él ya iba a bajar no fue que paso pues... (), Para que no haya mala interpretación fue que el árbol le cayó encima donde estaba parqueado", reiteró Martínez.

Debido al fuerte golpe la parte de en medio del árbol estaba incrustado en la cabina del cabezal por lo que se necesitaba ser removido por una grúa para evitar más daño al pesado furgón.