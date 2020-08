Imprudencia de taxista deja a motociclista lesionado en Los Robles

Foto: Accidente de tránsito en sector de Los Robles, Managua / TN8

A varios metros de distancia fue a parar el motociclista William Tercero, tras impactar este lunes contra un vehículo taxi cuando su conductor realizaba un giro hacia la izquierda, supuestamente irrespetando la luz roja del semáforo, en el sector de Los Robles, Managua.

La colision de los vehículos ocurrió en cuestión de segundos y según testigos, el conductor de la moto viajaba sobre su preferencia en dirección abajo-arriba. "Dos motos venían ahí, capeé una y la otra se estrelló ahí, traía pasajeros", dijo el taxista Dámaso Hernández.

"Él se tiro la roja, yo vengo bien, voy hacia arriba", dijo el lesionado.

Paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense atendieron al ocupante de la ligera unidad, siendo trasladado al hospital más cercano. "Él iba bien pero el señor se tiró; él ahí anda ganándose la vida en lo que le sale", dijo su mamá Sonia Espinoza, quien lo acompañó al hospital.

Foto: Accidente de tránsito en sector de Los Robles, Managua / TN8

De los pasajeros del taxi no se supo nada, una vez levantado el croquis del accidente, los vehículos involucrados fueron retirados.

Mayor precaución en las vías

Con este accidente queda demostrado que no siempre los motociclistas son los responsables de las colisiones, pero es importante maximizar la precaución por parte de los amantes o usuarios de las dos ruedas. No viaje rápido, use su casco, respete las señales y a los peatones.

Foto: Accidente de tránsito en sector de Los Robles, Managua / TN8

En caso de haber sufrido un accidente no tenga miedo a la motocicleta, no olvide cambiar su casco y aprenda de los errores, en caso de que usted haya sido el culpable.

La velocidad no es la mejor aliada de los conductores, a diario ocurren accidentes en Managua que dejan lesionados y fallecidos. La responsabilidad puede marcar la diferencia, por ello la Policía Nacional constantemente realiza planes para frenar la accidentabilidad pero el factor humano es trabajo suyo.