Pasajero de motocicleta con serias lesiones tras accidente en Managua

Foto: Accidente de tránsito en semáforos del Bóer, Managua / TN8

Con lesiones en todo su cuerpo fue llevado a un centro hospitalario un ciudadano que viajaba como pasajero de una motocicleta, al verse involucrado en un accidente de tránsito este jueves en el sector de los semáforos del Bóer, Distrito I de Managua.

"Él se encuentra estable en este momento, lo único que lleva es un trauma a nivel cervical, y una fractura cerrada al tercio distal del brazo derecho, lo vamos a trasladar a SERMESA", afirmó Abraham Viera, miembro del cuerpo de Bomberos Unificados.

Causas del accidente

El hecho se produjo después que el conductor de una motocicleta identificado como Harvin Jesús Baltodano, quien venía con su pareja, irrespetó una señal de Alto sin percatarse de la presencia de los otros motociclistas.

"Yo vengo de norte a sur en mi preferencia, cuando veo el tipo venía 'desmangado' (exceso de velocidad) a tal punto que cuando me pegó, salió por los aires, él me pegó en el costado de la moto, yo ya venía por la mitad de la calle y el bróder (sujeto) venía demasiado rápido. No me dio tiempo de nada, cuando ví ya lo tenía montado, y él acepta que se tiró el Alto y que no me vio", refirió Ricardo Villareal, conductor de la motocicleta.

Agentes de Tránsito Nacional realizaron el levantamiento del incidente y serán ellos quienes determinen el grado de responsabilidad entre los involucrados.

Semanalmente en las conferencias realizadas en el complejo policial Faustino Ruiz, la Comisionada General de Tránsito Nacional, Vilma Reyes, detalla que a diario se registran fatídicos accidentes a nivel nacional, donde siempre llevan las de perder los conductores de motocicleta.

Las recomendaciones que desde este medio digital dejamos a todos los conductores del país, es a siempre revisar el estado mecánico de cualquier tipo de vehículos, conducir a velocidad moderada y poner en práctica la cortesía.