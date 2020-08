Aparatoso vuelco de camioneta en Reparto San Juan, Managua

Foto: Accidente de tránsito en Reparto San Juan, Managua / TN8

Un vuelco se registró este jueves 27 de agosto por la mañana en el Reparto San Juan, Managua, exactamente de los semáforos del Rigoberto López Pérez, tres cuadras al este, una cuadra al sur.

Los vehículos involucrados fueron dos camionetas Toyota Hilux, una color negro placa M 204 098 y la otra color gris placa de Managua 210 353, que colisionaron en una intersección regulada por un Alto.

Te interesa: Captan en Managua a roba-perros en pleno apogeo (VIDEO)

“Es importante manejar con precaución, guardar la distancia y tener cuidado en un Alto, pero algunos no lo hacen”, dijo un testigo del accidente.

El conductor de la camioneta color negra circulaba de sur a norte, supuestamente a alta velocidad y fue en eso que impactó con el otro vehículo que por la posición de la señal de Alto tenía su preferencia.

Ambos automotores sufrieron serios daños materiales, afortunadamente para los conductores estos no resultaron con ningún tipo de lesión.

Foto: Accidente de tránsito en Reparto San Juan, Managua / TN8

Un punto de peligro

“Yo estaba en una clínica aquí no más y escuché el ruido, salí y ya estaba la escena del accidente, la muchacha que me estaba atendiendo me dijo que casi diario hay accidentes aquí, lo que pasa que a veces a uno 'se le va el pájaro' (distracción) como conductor también”, destacó el señor Marvin René Espineda.

Un agente de Tránsito Nacional se apersonó al lugar para levantar el croquis de la escena, desafortunadamente este incidente sumará a las estadísticas de accidentes que se registran por semana, que según la Policía Nacional en su mayoría son producto del irrespeto a las señales de tráfico, conducir en estado de ebriedad y el exceso de velocidad.

El equipo de TN8 hace el llamado a los conductores a manejar con precaución y seguir las recomendaciones ya que es la única manera de contrarrestar la accidentabilidad vial.