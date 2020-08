Imprudencia peatonal provoca accidente en la carretera nueva a León

Foto: Accidente de tránsito ocurrido en el km 12 de la carretera Nueva a León/TN8

El kilómetro 12 de la carretera Nueva a León fue el escenario de un accidente de tránsito en el que dos personas terminaron lesionadas. Todo hace indicar que un señor cometió la imprudencia de cruzarse la pista sin precaución alguna, quién terminó siendo arrollado por un motociclista, quedando ambos tirados sobre el pavimento.

El joven que conducía la motocicleta Génesis de color azul, con placa de M 33 137, responde al nombre de Kenner Israel Soza Castillo, circulaba con dirección hacia Ciudad Sandino. Este regresaba de su trabajo en la capital y se disponía a descansar al llegar a su hogar, momento en el que ocurrió el percance que nunca se imaginó que pasaría.

Foto: Accidente de tránsito ocurrido en el km 12 de la carretera Nueva a León/TN8

“Yo vengo despacio porque ya voy para mi casa, cuando de repente el señor se me mete, le pité y todo; hasta lo quise esquivar y no pude, el señor más se me metía, no hizo por donde hacerse a un lado o regresarse. No sé si viene bolo o qué onda; pero no es posible que ese tipo de personas anden así en las calles a esta hora de la noche”, recalcaba Soza al brindar su declaración a este medio de comunicación.

Primeros auxilios

Kenner, del golpe que se llevó en la cabeza, quedó inconsciente por varios minutos. Afortunadamente portaba su casco de protección, si no, la historia sin duda fuese otra.

El señor que se llevó la peor parte fue identificado como Johnny Sergio Carvajal Martínez, de 53 de edad. Tanto este como el motociclista, fueron atendidos por paramédicos de la Central de Ambulancias, quienes procedieron a llevarlos al Hospital Antonio Lenin Fonseca, luego de brindarles los primeros auxilios.

En el lugar quedaron los agentes de tránsito del Distrito diez de Policía, quienes llevarían a cabo todas las investigaciones necesarias de este caso y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados en este accidente de tránsito

