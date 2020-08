Ladrones se accidentan después de cometer robo en Juigalpa

Foto: Uno de los presuntos ladrones fue retenido después de cometer el hecho/TN8

La tarde de este sábado en Juigalpa, Chontales un par de supuestos ladrones sufrieron un accidente de tránsito en la moto que viajaban al chocar contra una camioneta después de realizar un robo a una joven en una de las calles de la ciudad.

Según relatos uno de los sujetos que en su modalidad caminaba, despojó de un teléfono celular a una joven que se encontraba en la cera de una casa cuando el otro sujeto lo esperaba a unos cuantos metros del hecho, en una motocicleta huyeron del lugar con rumbo desconocido, pero no corrieron mucho cuando en el vehículo de dos ruedas que viajaban los supuestos ladrones chocaron contra un costado de una camioneta roja Hilux contiguo a Tienda Lolita en la ciudad de Juigalpa, Chontales.

Los supuestos autores producto del impacto quedaron en el pavimento por unos minutos en el lugar, yéndose a la fuga el acompañante de la motocicleta con el celular A30 robado con destino desconocido, mientras el conductor no pudo huir ya que fue retenido por un seguridad quedando en el lugar para responder los daños y ser investigado por las autoridades policiales.

Foto: Motocicleta involucrada en robo es retenida/TN8

Autoridades policiales realizan investigaciones

La joven víctima llegó al lugar a reconocer a los supuesto autor, que también le había dado persecución encontrándose con la escena del accidente y reclamando su teléfono.

"Yo estaba con el teléfono y vino ese hombre se me acercó y me lo quería arrebatar, yo no dejaba que me arrebatara ni nada, pero me lo arrebató y salió corriendo, se montó en esa moto, pedí ayuda, ellos arrancaron y se fueron, y yo iba detrás de ellos, estaba sentada en la esquina de arma de mujer, se llevaron un A30, si ellos iban juntos y vinieron a chocar, le hago un llamado que me ayude", dijo Elba del Carmen Miranda Espinoza, víctima.

Foto: Motocicleta involucrada en robo es retenida/TN8

"Yo no tengo nada que ver, a ese hombre no lo conozco por eso me paré y di mi cara", expresó Mayela Patricia Reyes, conductor de la motocicleta.

Agentes de tránsito se presentaron al lugar a realizar las respectivas investigaciones del hecho.