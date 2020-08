Intimidan, atan y secuestran a trabajador en Managua

Foto: Investigación policial tras robo y secuestro en Managua / TN8

De más de 30 mil córdobas en efectivo fue despojado este miércoles un trabajador de una distribuidora de harina en Tipitapa.

La víctima es Alexander Granja, quien fue sorprendido por los delincuentes cuando realizaba un cobro en una pulpería ubicada cerca de los Billares Mairena.

Los sujetos no sólo lo intimidaron, sino que lo obligaron a abordar su vehículo Toyota con placa de Granada, para luego trasladarlo a la capital y dejarlo abandonado en el barrio El Rodeo.

Además del dinero, los delincuentes huyeron con documentos personales y un celular valorado en aproximadamente 200 dólares.

Secuestro y robo de dinero

"Ellos se parquearon ahí, mi asombro es cuando sale el señor todo maneado con las manos para atrás, lo auxilié y llame a la policía. La versión de él es que le robaron en Tipitapa 30 mil córdobas, tarjetas de crédito y eran dos personas que lo habían encañonado y lo vinieron a tirar aquí al barrio", dijo Hernán Orozco, testigo del suceso.

Peritos de Criminalística levantaban las huellas en el vehículo mientras la especialidad de la técnica canina rastraeaba los alrededores en busca de un algún rastro que lleve a la ubicación de los ladronzuelos.

"Un poquito animado me siento al ver a la policía aquí, por que este punto ha sido colorado, en cuanto a robos. No me está preguntando, ahí donde mi vecino ya se metieron a robar, tenemos que ponernos más de acuerdo en la vigilancia aquí como habitantes", dijo Román Meza, poblador de esa zona.

El hecho tuvo lugar de la iglesia católica del barrio El Rodeo, dos cuadras abajo, dos al norte, en Managua.

Reduzca la posibilidad de ser la próxima víctima

Estaciónese en sitios aglomerados por personas en caso de ser vendedor; no deje las llaves dentro del auto y mire constantemente a su alrededor.

Revise sus espejos retrovisores y ponga atención en caso de que alguien lo esté siguiendo.

Si alguien lo persigue, con disimulo deje de hacer lo que está haciendo y diríjase a estación policial más cercana.

Trate de no caminar solo y evite contar dinero en la via pública.