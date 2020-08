Motociclista se pasa llevando a joven que barría una calle de Managua (VIDEO)

Foto: Accidente de tránsito en el sector de La Subasta, Managua / TN8

Con excoriaciones en su rodilla izquierda terminó un señor de aproximadamente 57 años, identificado como Oscar Chavarría, al colisionar este lunes con su motocicleta a un joven de 19 años de nombre Andrés Fuentes, trabajador de la Alcaldía de Managua.

Los hechos se dieron de los semáforos de La Subasta, una cuadra arriba.

"El compañero anda barriendo y posteriormente cuando yo vengo aquí que se va a meter, yo freno y puede ver desde donde lo hice, en eso él cae (...) yo no venía a alta velocidad, porque aquí en esta calle no se puede", comentó Oscar Chavarría.

Aparatoso choque

En un video que fue captado por las cámaras de vigilancia de un negocio, se puede apreciar cómo Chavarria resbala en suelo con su moto y colisiona al joven que estaba barriendo la calle al momento del percance, provocando que ambos cayeran al suelo y que Fuentes rodara tres veces en el suelo.

Foto: Accidente de tránsito en el sector de La Subasta, Managua / TN8

"Simplemente estoy barriendo la zona donde corresponde limpiar, pasó el compañero y me colisionó con la moto y dice que yo me le metí, pero mire desde dónde empieza a frenar. Usted cree que venir a 30 kilómetros por hora, va a dejar una raya de esa magnitud. Si no he saltado me fractura el pie, sin embargo me duele", añadió Andrés Fuentes, lesionado.

Al lugar del hecho se hizo presente la Policía Nacional, quien será la encargada de determinar la culpabilidad, sin embargo esto es un llamado a la población en general, conductores y no conductores, para respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad, y así evitar incidentes de este tipo.

Posteriormente miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, acudieron al lugar y realizaron atención en el lugar, para descartar fracturas internas, sin embargo, no ameritaron ser trasladados.

"Los compañeros presentan policontusiones, en el caso de Andrés, y Oscar lo que presenta es lesiones en la rodilla, ambos atendidos en el lugar"; concluyó Gabriel Barberena, cruz rojista.

Las autoridades policiales instan a los ciudadanos a portar siempre el casco y el cinturón de seguridad, de esta manera se reducirá el riesgo de mortalidad por accidentes de tránsito.