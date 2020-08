Chocan a motociclista en Managua y le intentan robar su celular

Accidente de tránsito en el barrio William Díaz / Foto: TN8

El ciudadano Oswin Balmaceda de 28 años resultó con múltiples fracturas en todo su cuerpo, luego de ser impactado este lunes por el conductor de un vehículo que supuestamente irrespetó una señal de Alto en el barrio William Díaz, Distrito II de Managua.

Balmaceda venía a bordo de su motocicleta marca Dayun, placa M 137 464 de este a oeste, mientras el conductor de la camioneta Hyundai Tucson color rojo placa M 195 120 venía de sur a norte cuando sucedió el percance.

Accidente de tránsito / Foto: TN8

"Yo vengo normal, me detengo en el Alto pero a mí 'se me fue el avión' (distracción), entonces me crucé y cuando vi ya tenía al motociclista sobre la camioneta. Es una lástima, a como le digo yo no me fijé cuando él venía y el muchacho iba bastante golpeado", adujo Luis Zeledón, conductor de la camioneta.

Robo al lesionado

El conductor de la motocicleta mientras se encontraba malherido sobre el pavimento, también fue asaltado por dos hombres que se aprovecharon la situación para robarle el teléfono.

Los asaltantes iban a bordo de un carretón de caballos, pero afortunadamente fueron capturados a pocas cuadras del lugar por pobladores que se encontraban auxiliando al motociclista.

Te puede interesar: Triple colisión en la carretera Sébaco-Matagalpa deja daños materiales

"Dos sujetos venían pasando en su carretón, cuando a él lo impactan y el celular sale por los aires, entonces ellos lo ven y en vez de ayudar al motociclista le robaron el celular, afortunadamente unos jóvenes que estaban viendo el incidente les dieron persecución y los atraparon a dos cuadras de aquí. Es una pena porque el chavalo venía en su vía y el señor de la camioneta se le tiró el Alto", relató Pedro José Pérez, testigo del incidente.

Captura de los asaltantes / Foto: TN8

Los sujetos fueron remitidos al Distrito II de la Policía Nacional para responder por los cargos imputados, mientras agentes de Tránsito Nacional realizan las debidas investigaciones para determinar la responsabilidad entre cada involucrado.