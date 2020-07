Tras la pista de sujetos que asesinaron a una joven en Santa Rosa, Jalapa

Foto: Dolor en una familia de Jalapa por el asesinato a una joven / TN8

Los llantos de dolor, angustia y frustración, son inevitables para los familiares de Tania Mercado, quien fue víctima de sujetos que por robarle sus pertenencias la asesinaron. Este hecho ocurrió en Santa Rosa, Jalapa.

Su madre en compañía de familiares, recibieron el cuerpo de la joven madre.

Tania Mercado tenía 21 años de edad, quien fue asesinada cobardemente por más de dos sujetos aún no identificados, lo más triste de esta historia fue que los delincuentes asesinaron a la mujer en frente de su hija de tan solo 3 años de edad.

La mujer se encontraba dentro de su vivienda, hasta donde ingresaron los asesinos, jugando con la niña quien ahora queda huérfana. La víctima fue auxiliada por lugareños, quienes al escuchar llorar a la menor acudieron a la casa para poder trasladarla al centro hospitalario Pastor Jiménez, de la ciudad de Jalapa.

Se conoció que los sujetos se introdujeron al inmueble de la víctima, para sustraerle un celular valorado en al menos 18 mil córdobas. Este supuestamente fue el móvil del crimen.

Declaraciones de la madre

"Mi hija se encontraba con su hija dentro de su vivienda, cuando de manera sorprendente varios sujetos de identidad desconocida ingresaron a su vivienda. Por tratar de robarle un teléfono celular, mi hija ha recibido tres heridas en la parte de su cuello por lo que cuando yo llegué a su casa de habitación ella se encontraba sangrando. Los vecinos me ayudaron a trasladarla al hospital para poder atenderla. Hoy me siento triste ya que mi hija me fue arrebatada; como madre de familia pido a la justicia que puedan encontrar a los culpables que le quitaron la vida a mi hija", expresó Marta del Carmen Calero, madre de la fallecida.

La joven Tania Mercado fue trasladada al hospital de referencia departamental de Ocotal, cuando desafortunamente se rindió a la muerte debido a las fuertes lesiones que presentaba en su humanidad.

Bajo cielo y sobre tierra la Policía Nacional moviliza con rapidez y eficiencia sus fuerzas para dar con el paradero de los asesinos y que estos paguen por el atroz delito que cometieron.