Mujer se distrae al cruzar la calle y es arrollada en Managua

Foto: La distracción por parte de una mujer provocó que terminara lesionada en Managua / TN8

Fijarse bien a ambos lados antes de cruzar la calle o carretera es una buena recomendacion para los peatones y evitar ser atropellados.

Esa es una sugerencia que la joven Meyling María Narváez, de 27 años de edad, omitió al tratar de cruzar la calle la mañana de este viernes, en los semáforos de donde fue la Sandak del Iván Montenegro, en Managua.

Relato de los hechos

La joven caminaba de norte a sur y fue impactada por un motocicleta Boxer, color negro, placa M 153531, conducida por Juan Ramón Argueta, de 33 años, quien circulaba en el carril derecho de este a oeste.

"Yo vengo despacio de arriba hacia abajo pero como van los carros no logro observar que la muchacha viene cruzando y de pronto se me pasó y no pude capearla. Fue imprudencia de ella", dijo el motociclista que labora como mensajero.

"Lamentablemente la mujer se cruzó rápido sin fijarse. Es imprudencia, el de la moto la atropelló, por eso es bueno ir con prudencia aunque también el de la moto venía rápido", dijo Carlos Morales López, testigo del accidente.

La joven recibió los primeros auxilios a manos de paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense, quienes la remitieron a un centro hospitalario.

"Nos avisaron de un accidente, al llegar al lugar nos encontramos con una paciente lesionada. Presenta traumas y una posible fractura en el miembro inferior derecho; la vamos a trasladar al Hospital Manolo Morales para que la valoren médicos de turno. Su condición es estable", dijo Gabriel Barberena, técnico en emergencias médicas de Cruz Roja Nicaragüense.

El motociclista fue trasladado a la Estación 7 de Policía Nacional en calidad de detenido, mientras se determina su responsabilidad en este percance vial.