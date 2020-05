Policía no da tregua a la delincuencia en Managua

Foto: El sujeto pretendía robar en la ruta 159/TN8

La tarde de este martes 19 de mayo, en un rápido actuar de la Policía Nacional, como parte del plan de seguridad ciudadana, se logró la captura de manera exitosa de un sujeto que pretendía robar en la ruta 159 en los semáforos de La Sandack del mercado Ivan Montenegro. Al lugar se hicieron presentes varias unidades policiales para llevar a cabo dicho procedimiento.

El sujeto fue trasladado a la estación de policía correspondiente, donde se va investigar el caso, pues se presume que no es primera vez que este hombre tiene roses con la justicia, a causa de otros robos realizados en diferentes zonas de Managua.

Foto: Este operativo se pudo llevar a cabo también gracias al rápido actuar de la ciudadanía/TN8.

Este operativo se pudo llevar a cabo también gracias al rápido actuar de la ciudadanía, que iba utilizando este transporte urbano, la cual tiene el conocimiento de que puede contar con la Policía Nacional para salvaguardar su seguridad en todo momento.

Al llegar al lugar de los hechos varios ciudadanos de los alrededores, estaban trabajando en conjunto con la Policía Nacional para poder neutralizar a este hombre.

Denuncias

La Policía Nacional recomienda que ante cualquier anomalía que perturbe la seguridad ciudadana, hacer la denuncia a las autoridades correspondientes, para que estas se hagan presente al lugar y establezcan el orden para aumentar la seguridad de la población.

Foto: Esta institución les recuerda que se seguirán realizando de manera constante patrullajes/TN8.

Cabe destacar que los agentes policiales están ubicados en distintas zonas de Managua, con el fin de que se den menos casos como el ocurrido o accidentes de tránsito en los que pueda poner en juego la vida de las personas.

Esta institución les recuerda que se seguirán realizando de manera constante patrullajes en todas las zonas de Managua, con el fin de que las familias nicaragüenses se sientan más seguras.

Entre las medidas de seguridad que ellos proponen, están la de no sacar el teléfono celular en el transporte público, no portar cosas de valor a la vista, entre otras. De esta manera los amigos del ajeno no provocarán pérdidas materiales en la ciudadanía nicaragüense.